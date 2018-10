Schmierereien in Dachau: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Außenwände in der Stadt Dachau beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Dachau– Im Zeitraum von Freitag bis Montag verunstalteten mindestens zwei Täter die Außenwand der Greta-Fischer-Schule in der Dr.-Engert-Straße mit größeren Graffiti, wie die Polizei Dachau gestern in ihrem Pressebericht mitteilte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierten die gleichen Täter die Fassade der Steuerkanzlei SfS in der Schillerstraße, so die Polizei. Auch hier wird der Schaden auf über tausend Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dachau bittet Zeugen, denen an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0 81 31/ 56 10 zu melden.

