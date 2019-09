Betrunkene Autofahrer verursachen am Wochenende zwei Unfälle

Am Wochenende haben zwei betrunkene Autofahrer in Dachau und Haimhausen Unfälle verursacht. Eine Person wurde dabei verletzt, es entstand jeweils hoher Sachschaden.

Ein Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr, wobei eine 40-Jährige mit ihrem Opel auf der Martin-Huber-Straße in Richtung Ludwig-Thoma-Straße unterwegs war. Die Frau rammte einen rechts am Straßenrand geparkten Mazda, der durch die Wucht noch gegen einen weiteren, abgestellten VW geschoben wurde. Die 28-jährige Mazda-Besitzerin aus Ampermoching, die sich noch in ihrem Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt. Bei der Unfallverursacherin aus Petershausen nahm die aufnehmende Streifenbesatzung Alkoholgeruch wahr. Die Frau musste mit gut über ein Promille eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro.

Ebenfalls am Samstag, gegen 6.30 Uhr morgens, fuhr ein 26-jähriger Corvette-Fahrer auf der B 13 in Richtung München. Kurz vor Maisteig kam der Mann aus Fürholzen nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Leitplanke zwischen Fahrbahn und Radweg. Den Streifenbeamten, die wenig später an der Unfallstelle eintrafen, fielen Anzeichen auf Alkoholkonsum bei dem jungen Mann auf: Ein Alkotest ergab deutlich über ein Promille. Der Führerschein des 26-jährigen wurde daraufhin einbehalten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. An der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Haimhausen wegen auslaufender Betriebsstoffe eingesetzt. pid