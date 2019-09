Polizei fahndet nach zwei Einbrechern

Die Polizeiinspektion Dachau ist auf der Suche nach zwei erfolglosen Einbrechern.

Dachau/Odelzhausen –Der eine hatte versucht, am Sonntagabend in eine Bäckerei in Dachau einzudringen, der andere wollte am Sonntagnachmittag in den Edeka-Markt in Odelzhausen einbrechen.

Laut Polizei Dachau versuchte eine unbekannte Person gegen 22.30 Uhr die rückwärtige Eingangstür der Bäckerei Balletshofer in der Münchner Straße in Dachau aufzuhebeln. Ein 60-jähriger Nachbar hörte jedoch die Geräusche und verständigte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Streifen hatte sich der Täter jedoch von der Örtlichkeit entfernt. Ihm war es allerdings nicht gelungen, ins Gebäude zu kommen. Der Sachschaden an der Tür wird mit 1500 Euro angegeben.

Ebenfalls am Sonntag gegen 16 Uhr versuchte ein weiterer unbekannter Täter in einen Lagerraum des Edeka-Marktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Odelzhausen einzudringen. Er hebelte dazu die Tür auf und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Auch in diesem Fall hatte sich der Täter bereits vor Eintreffen der Polizei und eines Sicherheitsdienstes entfernt.

Die Polizeiinspektion Dachau hofft nun auf Aussagen von Zeugen, denen in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen aufgefallen sind. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 melden. Zu keinem der beiden Fälle liegt eine Personenbeschreibung vor. dn