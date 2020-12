Dachau verdient Millionen am Tourismus

Der Tourismus ist für Dachau mittlerweile zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Umsatz im Jahr 2019 für das heimische Gewerbe: 76,3 Millionen Euro.

Dachau – Die Studie war ein Schnäppchen und am Ende in jeder Hinsicht lohnenswert: Zu einem laut Stadtverwaltung „Sonderpreis“ von 35 000 Euro hatte das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwif) der Universität München die Tourismuszahlen der Stadt Dachau im Jahr 2019 berechnet und diese Zahlen nun im Kulturausschuss – samt Erläuterungen und Empfehlungen – vorgestellt. „Sehr beeindruckend“ und „aufschlussreich“ lobten die Stadträte die Ausführungen, die Arbeit sei „gut investiertes Geld“ gewesen.

Denn tatsächlich zeigt die Studie auf, zu welch großem Wirtschaftsfaktor der Tourismus für Dachau mittlerweile geworden ist – und wie man ihn weiter ausbauen könnte. Laut der Untersuchung, die Dr. Bernhard Harrer im Ausschuss vorstellte, kamen im Jahr 2019 rund 2 Millionen Tagestouristen in die Große Kreisstadt – eine ganz schöne „Hausnummer“, wie Harrer betonte. Zirka die Hälfte davon besuchte die KZ-Gedenkstätte, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug laut der Studie mittlerweile 2,3 Tage.

Die touristischen Umsätze beliefen sich dabei auf 76,3 Millionen Euro, wobei davon laut Harrer davon bei Weitem nicht nur das Gastgewerbe beziehungsweise die „BMW-Fraktion“, also die Bäcker, Metzger und Wirte profitierten. Es gebe nämlich auch eine zweite Umsatzstufe, beispielsweise Gärtnereien, Brauereien, die Stadtwerke, Banken oder Steuerberater, die an einem florierenden Tourismus in der Stadt mitverdienten. Allein 990 Personen in der Stadt Dachau hätten im Jahr 2019 ihr sogenanntes Primäreinkommen mit dem Tourismus verdient, was ein Steueraufkommen – in Form von Mehrwert- und Einkommenssteuer – in Höhe von 7,1 Millionen Euro ergebe.

Die Tourismusreferentin im Stadtrat, Sabine Geißler (Bündnis für Dachau), war denn auch begeistert. „Uns war nicht klar, welcher Wirtschaftsfaktor der Tourismus sein kann“, gab sie unumwunden zu. Auf ihre Frage hin, was die Stadt denn tun könne, um dieses Feld zu fördern, war der Tourismus-Forscher Harrer sicher: „Kümmern Sie sich um den Bereich der Verwandten und Bekannten!“ Tatsächlich nämlich würden die meisten Touristen, die Dachau besuchten, gar nicht in einem Hotel übernachten, sondern bei Freunden. Harrer schätzte die Zahl dieser – leider nicht zählbaren – Übernachtungen auf zirka 200 000 pro Jahr; in Hotels hätten im Jahr 2019 dagegen nur rund 162 000 Touristen eingecheckt. Das Segment der Verwandten und Bekannten müsse man daher dringend „aktiv bearbeiten“, so Harrer, denn: „Die Gäste folgen den Empfehlungen der Gastgeber.“ Zudem, so der Forscher, sei andauernde Marktforschung wichtig: Die sei der „beste Unternehmensberater“. Außerdem sollte die Verwaltung eine „Qualitätsoffensive“ betreiben: „Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter und verkaufen Sie sich nicht unter Wert!“

+ Beliebtes Ausflugsziel: das Dachauer schloss. © Stadt Dachau

Worin Harrer dagegen weniger Potenzial sieht, ist das Thema Camper. Viele Gemeinden im Großraum München würden diese Art Touristen gar nicht wollen, zudem sei diese Art Urlaub auch gar nicht für jedermann erschwinglich. Auch im Dachauer Volksfest sah Harrer keinen Tourismus-Treiber: Die 200 000 Gäste jährlich kämen doch zumeist aus dem Umland.

Oberbürgermeister Florian Hartmann nutzte die Sitzung beziehungsweise den Vortrag Harrers, um den Stadträten den neuen „Tourismus-Natur-Videoclip“ der Stadt zu präsentieren. „Das halbe Kulturamt war daran beteiligt“, so Hartmann, das Ergebnis könne sich sehen lassen. Der dwif-Mann dagegen sah das Thema Natur dann doch eher nicht als größten Verkaufsschlager der Großen Kreisstadt: Die Motive, nach Dachau zu kommen, seien eher Geschichtsreisen, Veranstaltungen, Tagungen oder Verwandtenbesuche.