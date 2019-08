Für Bauherren dauert’s bald länger

Im Frühjahr hatte die CSU durchgesetzt, dass der Stadtrat besser über Baugenehmigungen in der Altstadt informiert werden soll. Wegen rechtlicher Bedenken legte die Stadt den Beschluss aber der Rechtsaufsichtsbehörde vor. Die Juristen gaben nun grünes Licht. Doch die neue Regelung hat Folgen.

Dachau – Wenn es um das städtische Bauamt geht, dessen Tempo und Arbeitsweise, ist die Dachauer CSU gerne kritisch. Umso „unverständlicher“ fand SPD-Stadtrat Sören Schneider denn auch den Wunsch der CSU, künftig über alle Bauanträge für Bauvorhaben in der Altstadt informiert werden zu wollen. Im Januar hatten die Christsozialen einen entsprechenden Antrag formuliert, den der Haupt- und Finanzausschuss im April mit hauchdünner Mehrheit durchwinkte.

Doch die Stadt hatte rechtliche Bedenken, weshalb sie den Beschluss dem Landratsamt als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde vorlegte, die die Angelegenheit wiederum der Regierung von Oberbayern zur rechtlichen Beurteilung weitergab. Im Kern ging es dabei um die Frage: Gehören alltägliche Bauvorhaben – nicht-alltägliche Bauvorhaben von beispielsweise größeren Gebäuden mit mehr als zehn Wohneinheiten müssen ohnehin dem Stadtrat vorgelegt werden – als sogenannte laufende Angelegenheiten in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters? Beziehungsweise würde es in dessen Zuständigkeiten eingreifen, wenn man die laufenden Angelegenheiten dem Stadtrat überträgt? CSU-Sprecher Florian Schiller hatte es im April noch als rechtmäßig angesehen, „als Vertretung der Bürgerschaft eingebunden“ werden zu wollen. Sören Schneider (SPD) hatte dagegen bezweifelt, ob es sinnvoll sei, „künftig über jedes Mülltonnenhäusl“ informiert zu werden.

Lesen Sie dazu auch: Die Altstadt, eine einzige Baustelle

Doch wie OB Florian Hartmann am Dienstag im Stadtrat verkündete, sei die Regierung zu dem Ergebnis gekommen, dass die neue Regelung „rechtlich vertretbar ist“. Die Verwaltung, so Hartmann, sehe die Sache zwar nach wie vor anders: Es würde zum einen sehr wohl „in den Kernbereich der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters für laufende Angelegenheiten eingegriffen“; zum anderen bedeute die neue Regelung „sowohl für die Verwaltung, als auch den Bauausschuss einen erheblichen Mehraufwand und hat für die Bauherren eine zeitliche Verzögerung bei der Bearbeitung ihrer Anträge zu Folge“. In Zahlen: Bauanträge, so der OB, „dauern nun ein bis zwei Monate länger, in der Sommerpause noch mehr“.

Florian Schiller war aber der Meinung, dass „zeitliche Verzögerungen nicht das große Thema“ seien, zumal wenn man den Bauausschuss frühzeitig einbinde. Sabine Geißler (Bündnis) unterstützte Schiller und ging in der Festlegung des Altstadt-Bereichs, über den künftig der Stadtrat beschließen soll, sogar noch weiter: Demnach soll der Beschluss alle Baugenehmigungen innerhalb des Gebiets, das von der Mittermayer-, der Konrad-Adenauer- sowie der Augsburger Straße begrenzt ist, betreffen sowie zusätzlich den Bereich Schloss, Wasserturm, Hofgarten und Karlsberg bis zur Brunngartenstraße.

Streit um die Hangkante

Während Thomas Kreß (Grüne) ganz grundsätzlich betonte, dass er für diese Neuregelung „schlicht nicht die Notwendigkeit sieht“, zweifelte Stadtratsältester Günter Heinritz (SPD) speziell die Begründung der CSU für den Beschluss an. Denn der Wunsch, eingebunden zu werden und „urbanes Wohnen auch in Zukunft zu ermöglichen“, gelte doch „für alle Bauvorhaben in der Stadt“?