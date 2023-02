Verhängnisvolle Whatsapp-Nachrichten

Von: Stefanie Zipfer

Am Amtsgericht in Dachau landete ein 45-jähriger Mann, wegen kinderpornografischer Fotos. © David-Wolfgang Ebener

Ein 45-jähriger, zweifacher Familienvater wurde jetzt vom Amtsgericht Dachau wegen des Besitzes kinder- und jugendpornographischer Inhalte verurteilt.

Dachau - Der Mann hatte ein unbescholtenes Leben im Dachauer Hinterland. Im Jahr 2008 war er aus Rumänien in den Landkreis gekommen, arbeitete zunächst als Spüler in der Gastro, zuletzt als Lkw-Fahrer. Vor eineinhalb Jahren dann geriet er aber – per Zufall – ins Visier der Polizei.

Ermittler stießen zufällig auf den 45-Jährigen

Die Ermittler hatten das Handy eines Verdächtigen auf der Suche nach kinder- und jugendpornographischen Inhalten durchsucht – und waren dabei auf den 45-Jährigen gestoßen. Auch der war offensichtlich Empfänger der per Whatsapp verschickten Bild- und Videodateien, deren Inhalt so grausig ist, dass es einem schier den Magen umdreht.

Als die Beamten dann auf dem Mobiltelefon des Familienvaters genauer nachschauten, fanden sie in dessen gespeicherten Fotos und Videos weiteres Material mit eindeutig kinderpornographischem und damit strafbarem Inhalt.

Vor dem Dachauer Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Tobias Bauer musste sich der Mann nun für den Besitz dieser Dateien verantworten. Ein Video soll er zudem – ebenfalls per Whatsapp – an einen Bekannten weitergeleitet haben.

Angeklagter gibt alles zu, habe sich aber Bilder nicht angeschaut

Die gute Nachricht in der schlechten: Der Angeklagte gab alles zu. Ja, er habe die Bilder von Kollegen – die er etwa bei Rauchpausen auf Autobahnrastplätzen kennengelernt habe – und Bekannten zugeschickt bekommen. Dass er eine Datei weitergeleitet habe, daran konnte er sich aber nicht mehr erinnern. Auch betonte er, sich die schrecklichen Videos, in denen beispielsweise ein laut Staatsanwältin „erkennbar unter 14 Jahre altes Mädchen“ knieenderweise Oralverkehr an einem erwachsenen Mann vornimmt, nicht angeschaut zu haben. Dass sich die per Whatsapp verschickten Dateien immer noch in seinem Bild- und Videospeicher befanden, erklärte der 45-Jährige damit, dass er nicht gewusst habe, dass das Material automatisch von Whatsapp in den Speicher wandere. Sicher sei, dass er „überhaupt nicht auf so was stehe“ und dass er daher alle Kontakte von Männern, die ihm derartiges Material geschickt hätten, „gelöscht oder geblockt“ habe. „Ich habe das nicht gewollt und auch nicht gesucht“, betonte der 45-Jährige.

Richter Bauer und seine Schöffen glaubten ihm dies. Durch dieses Geständnis habe der Angeklagte das Verfahren „für alle sehr vereinfacht und weniger belastend gemacht“. Eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten sei damit Tat und Schuld angemessen. Zudem habe es sich bei den Mädchen auf den Bildern und Videos „Gott sei Dank nicht um Kleinkinder“ gehandelt.

Dennoch, das betonte Bauer auch, stehe „hinter jedem Bild das Schicksal von einem Kind oder einer Jugendlichen, die etwas erleiden müssen, was sie in diesem Alter einfach nicht erleiden sollen“. Das Gesetz verhänge daher in diesem Bereich „zu Recht scharfe Strafen“.

Neben seiner Bewährungsstrafe bekam der 45-Jährige daher auch noch auferlegt, 500 Euro an den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund zu zahlen. Der würde das Geld laut Amtsrichter Bauer für Digital-Schulungen verwenden.

Angesichts der Tatsache, dass der Verurteilte nicht einmal wusste, dass erhaltene Bilder und Videos automatisch in den Fotospeicher des Handys wandern, sei dies ja „durchaus passend“.

