Motorradfahrer kollidiert mit Auto und verletzt sich

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand Sachschaden in Höhe von 13.500 Euro.

Dachau - In der Münchner Straße in Dachau hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizeiinspektion Dachau am gestrigen Mittwoch mitteilte, kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto. Der Zweiradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Ein 50-jähriger Opel Lenker aus Neubiberg bog gegen 17.25 Uhr aus einem Grundstück nach links in die Münchner Straße Richtung Karlsfeld ein. Der Mann übersah dabei jedoch ein stadteinwärts fahrendes Kawasaki Motorrad. Die Fahrzeuge krachten zusammen. Der 34-jährige Motorradfahrer aus Karlsfeld stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13. 500 Euro. Gegen den Opel Lenker ermittelt die Polizeiinspektion nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. pi

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.) Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.