Verlorene Ladung: Neun Fahrzeuge beschädigt

Polizei sucht Unfallverursacher

Neun Fahrzeuge sind am ersten Weihnachtsfeiertag auf der A 8 in Höhe der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck beschädigt worden, nachdem ein bislang unbekanntes Fahrzeug, das in Richtung Stuttgart unterwegs war, Ladung verloren hatte.