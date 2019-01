Vermisste wohlbehalten wieder zu Hause

Dachau – Die Polizei hat am Donnerstag bis in die späten Abendstunden mit Hunden und einem Hubschrauber nach einer vermissten Frau gesucht – lange Zeit ohne Erfolg. Gestern am späten Nachmittag dann kam die erlösende Nachricht: Die 66-jährige Dachauerin ist nach Hause zurückgekehrt. Seit Donnerstagvormittag waren mehrere Polizeistreifen, Suchhunde und ein Hubschrauber stundenlang im Bereich Dachau und Karlsfeld vergeblich unterwegs. Am Freitagmorgen wurde die Suche mittels Spürhund nochmals fortgesetzt. Auch hier fand sich keine Spur der Vermissten. Am Freitagnachmittag schließlich kehrte die Frau heim. Nach ihrem Verschwinden gefragt, habe die Frau erklärt, sie habe sich eine Zeitlang zurückziehen wollen, so die Polizei.