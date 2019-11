Barockmusik in vollkommener Hingabe

Feurige Barockmusik und vollkommene Hingabe: Dmitry Sinkovsky und die „Italian Baroque Academy“ ernteten im Dachauer Schloss für ihr leidenschaftliches Spiel tosendenBeifall.

Dachau – Das im italienischen Piacenza gegründete Ensemble überzeugte mit geschmackvollen Ornamenten, gesanglichem Zusammenspiel und engagierter Ausdrucksstärke. Auf historischen Streichinstrumenten, Theorbe und Cembalo, spielten die elf Musiker der „Italian Baroque Academy“ eine feine Auswahl an Orchesterwerken. Der Geiger und Countertenor Dmitry Sinkovsky, der bereits 2016 in einem Schlosskonzert sein Publikum mit faszinierender Klangschönheit verzauberte, zeigte diesmal sein ungezügeltes Temperament und seine feurige Seite.

In der Alten Musik wird meist zwischen dem italienischen und dem französischen Stil unterschieden. Während in Venedig, Rom oder Mailand impulsive Leidenschaft, interpretatorische Freiheit und affektreiches Virtuosentum eine wichtige Rolle spielten, wurden in Frankreich Eleganz, streng durch Regeln festgelegte Verzierungen und insbesondere die Tanzmusik kultiviert.

Eine siebensätzige Tanzsuite von Georg Muffat war der einzige Programmpunkt, den man dem französischen Stil zuordnen kann. Der Komponist wurde zwar in Deutschland geboren, erhielt seine Ausbildung und musikalische Prägung jedoch in Frankreich unter Jean-Baptiste Lully. Mit den typischen Überpunktierungen, federnder Eleganz, kunstvollen Trillern und Umspielungen sowie dialogartigem Zusammenspiel machte die „Italian Baroque Academy“ diese Sammlung zu einem exquisiten Klanggenuss.

Antonio Vivaldi gilt unter den Vertretern Italiens wegen seiner oft fetzigen und hochvirtuosen Solokonzerte als „Rocker“ unter den Komponisten der Barockzeit. Über 400 Werke sind von dem venezianischen Meister erhalten, darunter allein etwa 200 Violinkonzerte. Neben drei spannungsgeladenen und kurzweiligen Stücken für Orchester stand im Schlosskonzert auch eines der Solokonzerte, „Il Favorito“, auf dem Programm. Der Solist Sinkovsky schien vor musikantischer Spielfreude beinah zu vergessen, dass er sich auf einer Bühne befand. Er animierte in den „Tutti“-Passagen mit vollem Körpereinsatz das Ensemble, das allerdings von sich aus auch schon sehr engagiert und couragiert begleitet hätte. Auch an den Solostellen glänzte Sinkovsky vor allem durch seinen bedingungslosen Ausdruckswillen. Kein Ton war unbeteiligt gespielt, zugunsten der musikalischen Gestaltung nahm der Solist sogar kleine, der furiosen Wildheit geschuldete Schnitzer in Kauf.

Auch das zuvor gespielte andere Solokonzert des Abends, das Violinkonzert in B-Dur TWV 51 B1 von Georg Philipp Telemann, ist im italienischen Stil geschrieben und damit relativ untypisch für den sonst eher „braven“ Telemann. Mit berührender Intensität, manchmal etwas zu risikofreudigem, aber stets frischem Elan und vielen gestalterischen Innovationen gelang es Sinkovsky, das Publikum und das Orchester mitzureißen.

Auch als Gesangssolist hatte der russische Musiker ein imposantes und energiegeladenes Werk ausgewählt, das dem Interpreten einiges an Ausdauer abverlangt. Mit düsteren Klängen und unheilvollen Gesten prophezeite Sinkovsky mit zwei Alt-Arien und einem Rezitativ aus Johann Sebastian Bachs Kantate „Widerstehe doch der Sünde“, BWV 54, denjenigen Unheil, die Sünden begehen und somit „vom Teufel“ seien. Beeindruckendes Stimmvolumen und zornige Koloraturen machten die Darbietung im Schloss zu einem bemerkenswerten Hörerlebnis. Allerdings zeigte sich auch eine unerwartete Nebenwirkung, als der Countertenor die ursprünglich für Alt geschriebene Musik sang: Nicht alle Lagen waren klanglich ausgeglichen, da seine Stimme bei besonders tiefen Noten im vollen männlichen Register ertönte. Insgesamt war die Kantate ein ganz besonderes Highlight des Konzertes und kam beim Publikum sehr gut an.

Zur großen Freude der Zuhörer verabschiedeten sich das Orchester und Dmitry Sinkovsky mit nicht nur einer, sondern gleich drei Zugaben. Insbesondere mit John Dowlands wunderschönem Lied „Come again, sweet love“, das der Sänger nur mit Theorbenbegleitung vortrug, konnte er noch einmal die musikalischen Herzen aller Gäste für sich gewinnen. Das letzte Schlosskonzert des Jahres war mit Sicherheit eines, das den Besuchern noch lange in positiver Erinnerung bleiben wird.

san