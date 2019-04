Viele offene Fragen rund um das ASV-Gelände

Die Neubebauung und Umstrukturierung des ASV-Geländes ist beschlossene Sache. Mit ihrer Entscheidung stellen die Stadträte das Bauamt jedoch vor große planerische Herausforderungen.

Dachau – In der Bauausschusssitzung am vergangenen Dienstag ging es viel um Historie. Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) etwa sprach ausführlich über die „Geschichte der vergangenen zwei Jahre“ und wie es dazu hatte kommen können, dass der Bauausschuss im Juli 2017 mit 14 zu 1 Stimmen beschlossen hatte, die neue Kunsteisbahn der Stadt auf dem ASV-Gelände an der Gröbenrieder Straße zu bauen. So habe der ASV selbst – entgegen seiner heutigen Wünsche – vor zwei Jahren noch angegeben, das neue Eisstadion im Süden seines Geländes haben zu wollen, um eine „kompakte Erweiterung des Geländes vornehmen zu können“.

SPD-Stadtrat Sören Schneider dagegen betonte, dass der ESV Dachau der Stadt (SPD) „einen Sack voll Geld und ein fertiges Betreiberkonzept“ für eine Eishalle an der Wallbergstraße vor die Tür gestellt habe. Und die Verwaltung wollte noch einmal festgehalten haben, dass der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats im vergangenen Juni beschlossen hatte, dem ASV eine Erweiterung nach Süden inklusive „diverser zusätzlicher Sportangebote und Kinderbewegungshaus“ zuzugestehen.

Von Anfang an war dabei klar: All das geht nicht zusammen. Am Ende setzten sich CSU und Grüne durch, das ASV-Gelände mit einer neuen Eishalle „vollzupressen“, wie Volker C. Koch (SPD) es formulierte. Damit ergibt sich für das ASV-Gelände nun folgende Planung: Die alte Eisfläche wird zurückgebaut, um darauf eine neue, 1500 Zuschauer fassende Georg-Scherer-Halle zu bauen. Dann wird die alte Scherer-Halle abgerissen, um ein neues, rund 400 Stellplätze umfassendes Parkhaus zu bauen.

Das Problem: Die alte Tennishalle, die nach den Plänen des ASV eigentlich abgerissen und in den Süden des Geländes hätte verlagert werden sollen, muss wegen der neuen Eisfläche bleiben, wo sie ist. Die Ausfahrt aus dem Parkhaus erfolgt damit nun, nach jetzigem Planungsstand, allein über die Gröbenrieder Straße. „Die Lärmimmission zur gegenüberliegenden Wohnbebauung an der Gröbenrieder Straße ist kritisch zu bewerten“, warnt daher das Bauamt.

Eine weitere Schwierigkeit: Für die Eishalle im Süden wird es wohl eine weitere Zufahrt für Lieferverkehr und Feuerwehr von der Gröbenrieder Straße auf das Gelände geben müssen. Aufgrund des querenden Rad- und Fußverkehrs könnte dies laut Stadtplanerin Ariane Jungwirth „sehr schwierig werden, das wird ein ganz großer Eingriff in den Verkehr an der Stelle“.

Wie das alles baurechtlich wasserdicht und laut Bauamtsleiter Moritz Reinhold „sinnvoll umgesetzt“ werden kann, müssen sich die Planer nun überlegen. Vor allem braucht es eine Idee, wie es die Reduzierung der eigentlich vorgeschriebenen Stellplätze baurechtlich begründen will.

Und dann gibt es schließlich noch ein ungelöstes Rätsel: Wie berichtet, hatte die ÜB ja beantragt, dass die Verwaltung weitere mögliche Eishallen-Standorte aus dem vor zwei Jahren angefertigten Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept prüfen soll. Bleibt dieser Auftrag angesichts des am Dienstag gefassten Beschlusses bestehen? Bauamtsleiter Reinhold ist ratlos: „Das müssen wir jetzt in der Verwaltung klären.“