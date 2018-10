Giftiges Gas tritt in Pizzeria aus: Vier Verletzte am Sparkassenplatz - Gebäude evakuiert

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste wurden am Freitag um 14.55 Uhr zum Sparkassenplatz beordert. In der Pizzeria war gesundheitsgefährdendes Gas ausgetreten.

Dachau - Bei Reparaturarbeiten im Kühlraum der Pizzeria am Sparkassenplatz wurde am Freitagnachmittag eine Kühlgasleitung derart beschädigt, dass das gesamte Kühlgas austrat. Vier Personen, darunter der Inhaber der Pizzeria (48), der Koch (53) sowie ein 18- und ein 25-jähriger Mann, atmeten das gesundheitsgefährdende Gas ein und wurden dabei leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Um weitere Gesundheitsschäden auszuschließen, sperrte die Dachauer Feuerwehr den Sparkassenplatz und evakuierte sämtliche Häuser - Wohnungen, Geschäfte, Sparkasse. Denn das Kühlgas - es handelt sich um Methyl-Fluorid - hatte sich in dem Kühlraum am Boden abgesetzt, weil es schwerer als Luft ist. Die Feuerwehr war deshalb gefordert, alles abzusaugen. Der Einsatz ging bis in den späten Nachmittag. Solange war der Sparkassenplatz auch gesperrt.

