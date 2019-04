Freie Wähler schicken Markus Erhorn ins OB-Rennen

OB-Kandidat Nummer vier steht fest: Markus Erhorn, Vorsitzender der Freien Wähler Dachau, hat – nach Peter Strauch (CSU), Amtsinhaber Florian Hartmann (SPD) und Peter Gampenrieder (ÜB) – seine Kandidatur um das Amt des Oberbürgermeisters verkündet.

Der Vorstand der Wählergruppe habe dies einstimmig bestätigt, im Sommer soll eine offizielle Nominierungsversammlung erfolgen.

Erhorn will sich nach eigenen Worten „insbesondere um eine ausgewogene Lösung der Verkehrsprobleme mit Ausbau von ÖPNV und Straßeninfrastruktur kümmern, für einen weiterhin ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung sorgen und die Grundstücks- und Wohnbaupolitik langfristig ausrichten“. Und: „Mit mir wird es keine neuen Schulden auf dem Rücken der jungen Generation geben“, verspricht er. Das genaue Programm will er gemeinsam mit Vorstand und Mandatsträgern derzeit ausarbeiten und dann, rechtzeitig vor der Wahl im März 2020, der Öffentlichkeit vorstellen.

Der 30-jährige will dabei vor allem „seine langjährige Verwaltungerfahrung und seine Verwaltungsausbildung in die Waagschale werfen“ – welche weder die bislang bekannten Kandidaten, noch der OB mitbringen würden. Erhorn hat eine Ausbildung zum Verwaltungswirt bei der Landeshauptstadt München absolviert, war bereits am Landratsamt Dachau beschäftigt und ist nun als Verwaltungsinspektor für das Immobilienmanagement der Landeshauptstadt zuständig. Durch seine „Verwaltungsexpertise will er für eine bürgerfreundliche und effiziente Verwaltung sorgen“. Sein Vorteil: „Ich muss mich nicht lang einarbeiten, ich kann sofort anfangen.“ Auch sein junges Alter sieht er nicht als Nachteil, denn: „Man muss ja nur nach Österreich schauen. Sebastian Kurz macht einen guten Job!“

Politisch war Erhorn bislang zwar weder in Stadt- noch Kreisrat aktiv, dafür aber von 2004 bis 2010 Mitglied des Dachauer Jugendrats, zwei Jahre davon als dessen Sprecher. Dass er damals die Sprecher-Rolle von Florian Hartmann übernahm, sieht er heute als Omen: Jetzt will er das Amt des Oberbürgermeisters von ihm übernehmen.

Darüber hinaus engagiert sich Erhorn als Kreisvorsitzender der Jungen Freien Wähler, im Bayernbund, bei den Sonnengärtnern sowie im Trachtenerhaltungsverein „D’Ampertaler“, deren zweiter Vorsitzender er seit zwei Jahren ist. Als Vorsitzender der „Initiative Jugendkulturzentrum“ setzt sich der gebürtige Dachauer zudem seit Jahren für den Bau einer Veranstaltungshalle auf dem ehemaligen MD-Gelände ein.

Die Tatsache, dass es im Stadtrat viele Parteien und freie Wählergruppen gibt, sieht der Kandidat als Chance: „Ich gehe davon aus, dass die großen Parteien weiter verlieren und sich die Bündnisse weiter zersplittern werden. Da kann es schnell gehen, dass man in der Stichwahl drin ist.“ Und die, sagt Erhorn, „ist mein großes Ziel“. Seinen Optimismus nimmt Markus Erhorn dabei übrigens vom jüngsten Landtagswahlergebnis. Seit den 1990ern hätten die Freien Wähler in Dachau keinen eigenen OB-Kandidaten mehr aufgestellt. Aber die Tatsache, dass die FW nun in der Landesregierung sitzen, habe ihm und seinen Kollegen viel Rückenwind gegeben. Deshalb sei klar: „Wir wollen nicht einfach einen anderen Kandidaten unterstützen. Wir wollen mitspielen!“