Vogelzählung: Der Spatz liebt Dachaus Gärten

Spitzenreiter der diesjährigen Wintervogelzählung bleibt auch in diesem Jahr im Landkreis Dachau der Feldsperling. © LBV

Hunderte Vogelfreunde haben im Landkreis Dachau bei der diesjährigen Wintervogelzählung mitgemacht. Ein Piepmatz hat seinen Spitzenplatz auch in diesem Jahr verteidigt. Bayernweit hat jedoch ein anderer Vogel seinen Schnabel vorn.

Dachau – „Die Stunde der Wintervögel“ hat geschlagen. Im Landkreis Dachau haben sich in diesem Jahr 438 Vogelfreunde in 339 Gärten an der beliebten Vogelzählung von Landesbund für Vogelschutz (LBV) und Naturschutzbund Deutschland (NABU) beteiligt. Insgesamt zählten sie 10 772 Vögel, wie die Auswertung jetzt ergeben hat.

Der Feldsperling verteidigt weiterhin seinen Spitzenplatz. 1789 mal wurde er im Landkreis Dachau gesichtet, gefolgt vom Haussperling, der mit 1685 Meldungen auf dem zweiten Platz landete. Auch die Kohlmeise hat es in diesem Jahr wieder auf das Siegertreppchen geschafft. Sie eroberte – mit 1324 Meldungen – den dritten Platz von der Amsel zurück. Diese belegt den vierten Platz, gefolgt von Blaumeise (5), Buchfink (6), Grünfink, Elster, Buntspecht und Rotkehlchen.

Den zweiten Platz belegt der Hausspatz im Kreis Dachau. In Bayern ist er sogar auf Platz eins. © LBV

Bayernweit hat der Haussperling den Schnabel vorn, vor Kohlmeise und Feldsperling. Bayernweit liegt nach dem Haussperling die Kohlmeise auf dem zweiten Platz und der Feldsperling auf dritten Platz. Es folgen Amsel, Blaumeise, Buchfink, Grünfink Elster, Buntspecht und Rabenkrähe.

Überraschend viele Meldungen seien heuer vom Buntspecht eingegangen, teilt Hartmut Lichti, Schriftführer vom LBV Dachau. „Aus fast jedem zweiten Garten Bayerns wurde der schwarz-weiße Waldvogel mit rotem Bürzel gemeldet.“ Dies könne an dem reichlichen Angebot an den Futterhäuschen im Siedlungsraum liegen oder an einem Nahrungsmangel im Wald, vermutet Lichti.

Insgesamt haben die knapp 34 000 bayerischen Teilnehmer aus mehr als 23 800 Gärten über 792 000 Vögel während des verlängerten Dreikönigswochenendes gezählt. Dies ist die zweitbeste Teilnahme in der 17-jährigen Geschichte der Mitmachaktion – nach der Rekordbeteiligung von 40 400 Teilnehmern während des Lockdowns im vergangenen Jahr.

Auch wenn es dem Feldsperling im Landkreis vergleichsweise gut geht, ist in den letzten Jahren doch eine leicht rückläufige Tendenz zu erkennen. Das gilt in ähnlicher Weise auch für den Haussperling, der in Bayern den Spitzenplatz zum vierten Mal in Folge belegt, in der Kreisstadt Dachau allerdings nur den vierten Platz. In jedem zweiten Garten wurden durchschnittlich fünf Spatzen gezählt. Dass es dem Spatz in Bayern gut geht, kann man daraus jedoch nicht schließen. „Vor allem in großen Städten sucht der gesellige kleine Vogel oft vergeblich nach geeigneten Brutplätzen in großer Zahl, ausreichend Nahrung und Versteckmöglichkeiten, wie Büsche oder Hecken“, erklärt die LBV-Biologin Angelika Nelson.

Den dritten Platz eroberte sich die Kohlmeise (Foto) von der Amsel zurück. © LBV

Auch generell sehen die Teilnehmer der Mitmachaktion bayernweit rund zehn Vögel weniger als noch vor zehn Jahren in ihren Gärten. „Der kontinuierliche Rückgang der Anzahl von Vögeln ist auch durch wissenschaftliche Studien und Monitoring-Programme belegt. Dass die bürgerwissenschaftlichen Daten diesen unerfreulichen Abwärtstrend widerspiegeln, zeigt den Wert unserer Mitmach-Aktionen“, so Nelson.

Die Beteiligung in diesem Jahr zeige, dass das große Interesse an der Natur vor der Haustür immer noch bestünde. „Die zahlreichen Meldungen geben uns einen guten Überblick über die typische Vogelwelt in einem bayerischen Garten im Winter“, sagt Nelson. Im Schnitt wurden dieses Jahr 33 Vögel pro Garten gemeldet.

Newcomer: Der Buntspecht wurde überraschenderweise in fast jedem zweiten Garten in Bayern gesichtet. © LBV

Die meisten Vögel bekamen mit 39 gefiederten Gästen pro Garten die Beobachter in Niederbayern zu sehen, gefolgt von 36 Vögeln pro Garten in der Oberpfalz. Auch in Schwaben, Unter- und Oberfranken haben Vogelfreunde mit 35 Tieren pro Garten im mehr Vögel als der bayerische Durchschnitt gezählt. Denn dieser liegt bei 33 Tieren. Die Teilnehmer in den am dichtesten besiedelten Regierungsbezirken Bayerns, Mittelfranken (32) und Oberbayern (29), zählten im Schnitt pro Garten weniger gefiederte Gäste als andere bayerische Vogelfreunde. Da konnten die Naturfreunde im Landkreis Dachau mit 32 Vögeln pro Garten noch vergleichsweise zufrieden sein.

Ergebnisse der Wintervogelzählung Bezirks- und landkreisgenaue Ergebnisse und Auswertungen gibt es unter www.stunde-der-wintervoegel.de.

