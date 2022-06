Volksbank Raiffeisenbank Dachau steigert Gewinn

Billigte eine Dividende von 1,5 Prozent: die VR-Vertreterversammlung. © VR-Bank Dachau

Fast 18 Millionen Euro operativen Gewinn und damit 1,6 Millionen Euro mehr als im Vorjahr erzielte die Volksbank Raiffeisenbank Dachau EG im vergangenen Geschäftsjahr. Trotz Corona und der anhaltenden Niedrigzinsphase konnte die Bank damit ihr operatives Ergebnis verbessern.

Dachau – Auch die Bilanzsumme stieg um vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Die Abschreibungen auf Kundenkredite und Wertpapiere konnte die Bank dagegen verringern. All diese Zahlen machte Vorstand Karl-Heinz Hempel auf der diesjährigen Vertreterversammlung der Volksbank bekannt. Nach zwei pandemiebedingten Veranstaltungen in digitaler Form konnte in diesem Jahr wieder eine Präsenz-Veranstaltung im ASV-Theatersaal stattfinden. Eingeladen waren ausschließlich Vertreterinnen und Vertreter der Genossenschaftsbank.

Hempel berichtete, dass das Kundenkreditvolumen im Jahr 2021 um 164 Millionen Euro auf knapp 2,2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden konnte. Dies bedeute eine Steigerung der ausgegebenen Kundenkredite um 8,7 Prozent. Besonders stark nachgefragt waren Firmenkredite, so Hempel. Insgesamt sei das Kreditgeschäft der Bank, wie in den Jahren davor, maßgeblich von Immobilien-Finanzierungen getragen gewesen. Die Kundeneinlagen reduzierten sich dagegen, so Hempel, um 64 Millionen Euro auf knapp 1,9 Millionen Euro.

Weil die Bank im vergangenen Jahr ein Verwahrentgeld für Spareinlagen einführte und auch Negativzinsen verlangte, hätten Kunden Gelder auf ihren Tageskonten, aber auch bei Sparanlagen abgezogen, obwohl diese nicht von einer negativen Verzinsung betroffen waren. Dies hatte zur Folge, dass die Volksbank Raiffeisenbank Dachau ihren Kunden nur noch knapp 1,7 Millionen Euro an Zinsen bezahlen musste, im Vorjahr waren es noch über 3,4 Millionen Euro gewesen. Diese Entwicklung trug somit entscheidend zur Gewinnverbesserung der Bank bei. Weil Kunden ihr Geld vermehrt in Wertpapiere anlegten, stieg auch das Provisionsergebnis der Bank von 15,4 Millionen Euro auf knapp 16,7 Millionen Euro.

Bankvorstand Höbel: Gesamtwirtschaft ist „ins Wanken geraten“

Der Aufsichtsratsvorsitzende Günter Wörl lobte die positive finanzielle Entwicklung der Volksbank Raiffeisenbank. „Unsere Bank hat somit gute Voraussetzungen, um ihren qualitativen Wachstumskurs fortzusetzen“, so Wörl.

Vorstandssprecher Thomas Höbel warf auf der Vertreterversammlung einen Blick auf die gesamtwirtschaftliche Situation, die durch die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, die steigende Inflation und die Zinspolitik der EZB „ins Wanken geraten“ sei.

Höbel betonte in seiner Rede auch das gesellschaftliche Engagement der Bank. Mit Livestreams zu aktuellen Themen und mit der Durchführung zahlreicher Kundenveranstaltungen sei die VR-Bank Dachau auch im zweiten Pandemie-Jahr ihrem gesellschaftlichen Auftrag nachgekommen und habe ihren Kunden mit Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen, Lesungen und Sportveranstaltungen einen Mehrwert bieten können. Nachhaltigkeit werde, so Höbel, mit mobilen Arbeitsplätzen, umweltfreundlichem Bauen und Umweltprojekten verwirklicht. Ihr soziales Engagement habe die Bank, so der Vorstandssprecher, mit einer zusätzlichen Spende für die Ukraine-Hilfe in Höhe von 36 000 Euro – einem Euro pro Mitglied – verdeutlicht.

Die Vertreterversammlung billigte eine Dividende von 1,5 Prozent auf die Geschäftsguthaben ihrer Genossen. Sie stimmte auch über die Wiederwahl der Aufsichtsräte Andrea Lochner und Günter Wörl ab. Beide wurden einstimmig wiedergewählt. Als zusätzliches Aufsichtsratsmitglied wurde Dursun Kilic aus Karlsfeld gewählt. Bernhard Hirsch

