Neues, Bewährtes und ganz viel Tradition: Es ist angerichtet fürs Dachauer Volksfest!

Von: Stefanie Zipfer

Freuen sich auf ein schönes, friedliches Volksfest 2023: Schaustellersprecher Paul Tille, Kulturamtsleiter Tobias Schneider, Zieglerbräu-Wirtin Andrea Schneider, Andrea Löffler von der Stadtverwaltung, Inge Stauß vom Franziskaner-Garten, die Stadträte Günter Dietz und Robert Gasteiger, OB Florian Hartmann, Volksfest-Marketing-Mann Norbert Paternoster, Michael Wohlschläger und Franz Höcht von der Augustiner-Brauerei, die Festwirte Ewald Zechner, Rudolf Stauß, Christian Hefele und Jürgen Vötter (von links). © zip

Die Stadt, die Festwirte und die Schausteller sind bereit für das Dachauer Volksfest 2023. Auf die Besucher warten optische Neuerungen, wilde Fahrgeschäfte , süffige Getränke und viele vegan-vegetarische Gerichte. Was es heuer dagegen nicht mehr geben soll: Diskussionen über vermeintlich sexistische Lieder sowie Konkurrenz in der Altstadt.

Dachau – Das Wichtigste vorneweg: Die Mass Augustiner-Bier im großen Festzelt kostet auf dem diesjährigen Dachauer Volksfest 9,10 Euro. 30 Cent weniger hinlegen müssen die Besucher im Franziskanergarten, im ’s Ziegler-Partyzelt sowie im Schweiger-Zelt für eine Mass Spaten-Bier. Damit ist das Bier heuer so teuer wie nie – aber, da ist sich Schaustellersprecher Paul Tille sicher, „immer noch deutlich billiger wie anderswo, da kostet’s zwischen 11 und 14 Euro“!

Tille war am Dienstag gut drauf beim traditionellen Volksfest-Vorgespräch, zu dem die Stadt, die Festwirte und eben Tille namens der Schausteller alle Jahre einladen. Von Samstag, 12., bis Montag, 21. August, findet die weitum bekannte Großveranstaltung heuer statt, am 22. August gibt es dann noch den politischen Volksfestdienstag mit Festredner Markus Söder.

Tille versprach, dass es für die Besucher heuer wieder „alles gibt, was das Herz begehrt“. Die Stadt habe zudem mit ihrer Belegung der Festwiese dafür gesorgt, dass Wirte und Schausteller sich „nicht auf die Füße treten, nichts ist doppelt und dreifach da“.

Was die Fahrgeschäfte angeht, gibt es heuer mit dem „XXL Höhenrausch“ und „Mister Gravity“ zwei Angebote für die ganz Furchtlosen. Wer’s gemütlicher mag, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann, der dürfte sich über das Comeback der „Wilden Maus“ aufs Dachauer Volksfest freuen.

Fahrgeschäfte für jeden Geschmack: „Wilde Maus“, „Mister Gravity“ und „XXL Höhenrausch“

Festwirt Ewald Zechner will seine Gäste in diesem Jahr mit einem neu gestalteten Festzelt beeindrucken. Zudem bietet seine Speisekarte zwölf vegetarisch-vegane Gerichte – „so viel wie noch nie!“

Im ’s Ziegler-Partyzelt von Andrea Schneider und Jürgen Vötter gibt es immerhin eine kleine Neuerung. Der langjährige DJ Frankie wird sich laut Schneider vom DJ-Pult zurückziehen: „Er will aufhören, solange er aufgrund seines Alters nicht ausgebuht wird.“ Sein Nachfolger werde aber selbstverständlich in Frankies Sinne auflegen und für ausgelassene Partystimmung sorgen.

Im Schweiger-Zelt und im Franziskanergarten setzt man laut den Chefs Christian Hefele und Rudi Stauß weitgehend auf Bewährtes. Die Musik spielt ab 18 Uhr, man hofft auf gutes Wetter. Denn, so Stauß: „Das Schlimmste wäre so ein Wetter wie letztes Jahr am Oktoberfest!“

Das Programm des zehntägigen Volksfests beinhaltet dieses Jahr auch – endlich – wieder einen Kinderfestzug am Sonntag, 13. August, – zu dem laut Organisator Günther Dietz aber noch händeringend Helfer gesucht werden. Am Montag, 14. August, ist Seniorennachmittag, am Feiertag, 15. August, steigt das Bergkriterium. Am Mittwoch, 16. August, ist Kindernachmittag, am Abend des Donnerstag, 17. August, gibt es – bei entsprechender Witterung – das Feuerwerk.

Für den Kinderfestzug werden noch Helfer gesucht

Der Start am Samstag, 12. August, wird übrigens ein bisschen vorverlegt, wie der OB ankündigte. Das Standkonzert am Rathausplatz beginnt damit um 10.30 Uhr, die Aufstellung für den Umzug hinunter zur Thomawiese erfolgt um 11.15 Uhr. Grund: Der Zug wird immer länger. Dies, so der OB, „ist zwar schön, hat in der Vergangenheit aber zu Verspätungen geführt“.

Apropos Vergangenheit: Empfehlungen, welche Lieder die Bands in den Zelten spielen sollen, wird es heuer nicht geben. „Dieses Thema hat sich erledigt“, so Kulturamtsleiter Tobias Schneider. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatten die Stadträte im Kulturausschuss den Festwirten empfohlen, das vermeintlich sexistische Lied „Layla“ nicht spielen zu lassen. Die Besucher aber hatten das Lied vehement eingefordert.

Auch die Kritik, die vor allem Ewald Zechner im Vorjahr angesichts des während der Volksfestzeit angesetzten Sportfreunde-Stiller-Konzerts am Rathausplatz geäußert hatte, will Amtsleiter Schneider nicht mehr hören: „Wenn die Sportfreunde Stiller einmal Zeit haben, in Dachau zu spielen, dann muss das in Ordnung sein!“

In Ordnung ist übrigens für das städtische Bauamt auch ein sogenannter Verstärkermast eines Mobilfunkanbieters. Damit sollen die Besucher besseren Empfang auf der Thomawiese haben.

Dass die Vorfreude auf das Dachauer Volksfest offensichtlich nicht alle teilen, berichtete am Ende der OB. Es habe doch glatt eine Anfrage für eine Trauung im Dachauer Rathaus am Vormittag des 12. August gegeben! Doch für ihn sei klar: „Geheiratet werden kann gern an Heiligabend um 20 Uhr. Oder am Ostermontag. Oder an Fasching. Aber nicht am Samstag, wenn’s Volksfest losgeht!“

