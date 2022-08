Das Volksfest-Fieber steigt

Von: Stefanie Zipfer

Freuen sich auf ein typisches Dachauer Volksfest ohne Corona-Einschränkungen: Festwirt Ewald Zechner, Christian Hefele vom Festzeltbetrieb Schweiger, Jürgen Vötter von Zieglers Festzelt, Kulturamtsleiter Tobias Schneider (oben, v. l.), Schaustellersprecher Paul Tille, Daniela Hellmann, Partnerin von Ewald Zechner, Inge Stauß vom Franziskaner Garten, Andrea Löffler vom städtischen Kulturamt, Zieglers-Chefin Andrea Schneider sowie OB Florian Hartmann (unten, v. l.). © hab

Nur noch elf Tage bis zum Dachauer Volksfest. Was auf die Besucher wartet, wie die Festwirte mit dem Fachkräftemangel kämpfen und ob der Sommerhit des Jahres nun doch auf dem Volksfest gespielt wird, verrieten die Verantwortlichen gestern bei einer Pressekonferenz.

Dachau – Die Vorfreude auf das Dachauer Volksfest steigt. Nicht nur bei den Veranstaltern und den Dachauern, sondern offensichtlich auch bei den Menschen im Umland.

Wie Festwirt Ewald Zechner gestern bei einem Pressetermin auf der Terrasse des Zieglerbräu berichtete, sei die Nachfrage nach Tischen in seinem Zelt gewaltig. Für das Ois-Easy-Konzert am 19. August etwa meinte er fast schon flehentlich: „Bitte nicht mehr anrufen, bitte keine E-Mails mehr! Da geht nix mehr mit Reservieren!“ Lediglich für den Volksfest-Vorabend am 12. August verlaufe die Nachfrage (noch) schleppend, für diesen Abend hätten bislang fast nur Auswärtige reserviert. „Die Dachauer lassen uns da noch ein bissl im Stich.“

Zechner ist sich jedoch sicher, dass er auch am 12. August ein volles Zelt haben wird. Schließlich sei das Angebot, das er seinen Gästen während der ganzen Festtage, die nach dem offiziellen Anstich am 13. August noch bis 22. August dauern, bieten will, einfach in weitem Umkreis einzigartig. Das Augustiner-Bier sei mit einem Preis von 8,60 Euro „sehr günstig“, dazu gebe es heuer auch ein besonderes Mittagsangebot: das „Dachauer Hendlpaket“, bestehend aus einem halben Hendl mit Kartoffelsalat, zum Preis von 8,50 Euro. Dieser Preis, findet Zechner, „ist unschlagbar“!

Ois-Easy-Konzert am 19. August: „Bitte nicht mehr anrufen!“

Schausteller-Sprecher Paul Tille drückte namens seiner rund 70 Kollegen, die heuer wieder auf der Thomawiese dabei sein werden, die große Vorfreude seiner Branche auf das Dachauer Volksfest aus: „Endlich geht es wieder weiter. Traditionsvolksfeste wie das Dachauer sind ein wichtiges Standbein der Schausteller, da wird Geld verdient“! Die Besucher dürften sich auf „tolle Fahrgeschäfte“ freuen, wobei es neben Traditionsfahrgeschäften auch Neuheiten gebe.

Wenig Neues, sondern im Gegenteil, alles wie früher macht man derweil in Schweigers Schmankerlzelt, im Franziskaner Garten, im Naumanns und im Zieglers Partyzelt. Ziegler-Chefin Andrea Schneider betonte, dass sie und ihr Team derzeit „gut im Stress“ seien, aber die Vorfreude die viele Arbeit wieder wettmache. Das Feedback der Dachauer Jugend sei eindeutig: „Heuer muss man einfach wieder ins Ziegler-Zelt!“

Dass die Empfehlung der Stadt, den Sommerhit „Layla“ nicht zu spielen, zwar respektiert, aber gegebenenfalls nicht umgesetzt werden kann, gaben Schneider und ihr Kollege Zechner dabei noch einmal zu Protokoll. „Wenn wir merken, dass die Stimmung brodelt, dann spielen wir es eben – bevor uns uns das Zelt auseinandergenommen wird“, so Andrea Schneider. Letzteres fürchtet auch Zechner, der recherchiert haben will, dass dies dann „das erste Mal wäre, dass in Dachau Bierkrüge fliegen“. Kulturamtsleiter Tobias Schneider fand, dass das Thema „medial aufgebauscht“ worden sei. Ob das Lied gespielt werde oder nicht, müssten die Wirte entscheiden. Die Stadt habe dazu lediglich „ihre Meinung artikuliert“.

Festwirt Ewald Zechner: „Personal zu finden so schwierig wie noch nie“

Das wesentlich größere Problem als ein vermeintlich sexistischer Sommerhit ist laut Ewald Zechner ohnehin der Fachkräftemangel. Früher habe man Bewerbern absagen, heute habe er „flehen“ müssen, um die nötigen 160 Leute für sein Festzelt zusammenzubekommen. Die älteren Kollegen habe er fast schon angebettelt: „Bitte geh noch nicht in Rente!“ Am Ende habe es aber „Gott sei Dank geklappt“. Somit, so Zechner, „können wir einen kontrollierten Betrieb sicherstellen“.

Während es in Zechners Festzelt Augustiner Bier gibt, bleibt es in den übrigen Zelten beim bewährten Spaten. Wie Wolfgang Altmann erklärte, habe die Spaten-Franziskaner Bräu GmbH wieder ein spezielles Dachauer Festbier gebraut.

