„Plump-sexistischer Ballermann-Song“: Stadt will „Layla“ nicht auf Volksfest - aber randalieren dann die Fans?

Von: Stefanie Zipfer

Die Dachauer Stadtverwaltung hat den Volksfestwirten ans Herz gelegt, das als sexistisch kritisierte Lied „Layla“ nicht in ihren Zelten spielen zu lassen. Die Festwirte sind wenig begeistert.

Dachau – Die Kieler gelten ja gemeinhin als eher kühl, norddeutsch reserviert und nur schwer aus der Fassung zu bringen. Das Lied „Layla“ aber scheint bei den Küstenbewohnern etwas auszulösen, wie Reinhard Unsin von der Band Blechblos’n erzählt: „Die Jugendlichen flippen bei dem Song vollkommen aus! Wir haben ,Layla’ drei Mal spielen müssen!“ Die Blechblosn war für das Rahmenprogramm der Segel-Großveranstaltung Kieler Woche gebucht. Das Publikum habe „Layla“ dabei immer wieder lautstark eingefordert. Was passiert wäre, wenn die Blechblos’n das Lied nicht gespielt hätte? Unsin ist sich sicher: „Dann hätten sie es selber gesungen. Und zwar zehn Mal!“

„Layla“ auf Volksfest lieber nicht: „Plump-sexistischer Ballermannsong“

Wenn es nach dem Willen der Stadt geht, werden auch die Dachauer Jugendlichen „Layla“ selber singen müssen. Denn, wie Kulturamtsleiter Tobias Schneider erklärt, hat die Stadtverwaltung den Volksfestwirten empfohlen, das umstrittene Lied „Layla“ nicht spielen zu lassen. „Wir sehen uns als familienfreundliches Volksfest“, so Schneider. Ein so „plump-sexistischer Ballermannsong“ wie „Layla“ passe da einfach nicht ins Programm. Schneider betont jedoch: „Wir haben kein Verbot ausgesprochen, wir üben keinerlei Druck aus.“ Die Festwirte sollten sich allerdings selber die Frage stellen: „Wollen wir diese Art der Faschings- und Ballermannmusik auf unserem Volksfest?“

Super Stimmung im Festzelt: Auf dem Dachauer Volksfest ging 2018 die Post ab. Unter den Jugendlichen sorgt in diesem Jahr der umstrittene Party-Hit „Layla“ für ordentlich Stimmung. © Habschied

Volksfest 2022: Am 13. August geht’s los! Das Dachauer Volksfest beginnt am Samstag, 13. August. Um 11 Uhr beginnt ein Standkonzert vor dem Rathaus, um 11.30 Uhr setzt sich der Aufzug zur Festwiese in Bewegung. Anstich ist um 12 Uhr. Seniorennachmittag ist am Dienstag, 16. August, Kindertag einen Tag später am Mittwoch, 17. August. Das traditionelle Großfeuerwerk findet am Donnerstag, 18. August, ab Einbruch der Dunkelheit statt. Ausklingen wird das Volksfest am Montag, 22. August, mit einem Familientag. Schon jetzt zeichnet sich ein Ansturm auf das weitum bekannte Volksfest ab. Laut Festwirt Ewald Zechner seien die Reservierungskontingente fast aufgebraucht. Lediglich für den Volksfestvorabend am Freitag, 12. August, sei die Nachfrage noch etwas schleppend. zip

Das Argument der Kunstfreiheit beziehungsweise den Vergleich zu anderen Liedern wie „Skandal im Sperrbezirk“, wo es ebenfalls um das Thema Prostitution geht, findet Schneider „wenig zielführend“. Zumal der „Skandal im Sperrbezirk“ damals ein „reflektiert kritischer Song über politische Maßnahmen der Stadt München“ war. Bei „Layla“, die laut Liedtext „schöner, jünger, geiler“ ist, würde schlicht ein „eindimensionales Frauenbild“ transportiert.

Festwirt Naumann findet „Layla“-Diskussion „total lächerlich“

Die Festwirte teilen diese Sichtweise nicht, betonen aber, die „Empfehlung“ der Stadt ernst zu nehmen. „Mein Gott, wenn die Stadt es nicht will, dann machen wir das eben so“, erklärt Christian Naumann. Allerdings, das will er als Festwirt des „Naumanns“ in diesem Zusammenhang explizit zu Protokoll geben, findet er die Diskussion „total lächerlich“.

Auch Rudolf Stauss vom Franziskanergarten folgt dem Wunsch der Stadt. Allerdings dürfte sein (älteres) Publikum ohnehin nicht zu den größten „Layla“-Fans zählen: „Und wenn ein paar Junge das Lied trotzdem anstimmen, dann schicken wir die Band halt kurz in die Pause.“

Ein größeres Problem mit der Empfehlung der Stadt dürften allerdings Ewald Zechner als Festwirt des großen Zelts und Andrea Schneider vom Ziegler Fest- und Partyzelt bekommen.

Schneider ist entsprechend angespannt bei dem Thema: „Ich möchte die Stadt nicht enttäuschen, aber auch nicht meine Gäste.“ Eine eindeutige Aussage, wie sie mit dem Problem-Song in drei Wochen verfahren werde, könne sie daher heute noch nicht treffen.

Festwirt Zechner zu „Layla“: „Es gibt 1000 Lieder mit komischen Texten“

Auch Ewald Zechner sagt, dass er „erst noch die Erfahrungen der Bands sammeln“ möchte. Denn natürlich würde er gern die Empfehlung der Stadt befolgen. „Aber bevor mir das junge Publikum ausflippt und randaliert, bloß weil sie ihr Lied nicht bekommen, dann spielen wir es eben einmal und dann ist a Ruh.“ Grundsätzlich, so Zechner, finde er die Diskussion um das Lied extrem überflüssig: „Es gibt 1000 Lieder mit komischen Texten.“

Helmut Strasser von Ois Easy zu „Layla“: „Das Lied wollen einfach alle hören“

Diese Meinung vertritt auch Helmut Strasser, dessen Band Ois Easy am Freitag, 19. August, in Zechners Festzelt auftreten wird. Es gebe so viele Lieder mit kritischem Inhalt, auch englischsprachige, dass die Diskussion um „Layla“ eigentlich „völlig irrsinnig“ ist. „Da geht’s doch nicht um Mord und Totschlag!“

Ois Easy habe das umstrittene Lied in den vergangenen Wochen gespielt, „weil einfach alle Layla hören wollen“, so der Musiker. Insofern geht er davon aus, dass er und seine Kollegen es auch in Dachau spielen werden. „Wenn es nicht verboten ist, machen wir es.“ Denn im Grunde gehe es ja darum auf einem Volksfest, dass „die Leute Spaß haben“. Die Jugendlichen würden tanzen und feiern, ohne sich groß Gedanken über den Text zu machen. Und das, so Strasser, „ist doch nix Schlimmes“.

