Volksfest mit Piratenschiff, Quinoa-Pflanzerl und Weinlaube

Wirte und Schausteller stellen Angebot vor

von Anna Schwarz schließen

Der Countdown läuft, es sind noch 19 Tage bis OB Florian Hartmann das erste Fass auf dem Dachauer Volksfest anzapften wird. Gestern stellten die Wirte im Gasthaus Liegsalz in Pellheim vor, was sich in ihren Zelten ändert.