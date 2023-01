Voller Einsatz für das „Kult’23“

Von: Miriam Kohr

Mit großem Engagement dabei: Ein großer Teil des Organisations-Teams des „Kult’23“ testete sich bei einer Bierprobe durch die Sorten des Landkreises, um das Angebot für das fünftägige Festival festlegen zu können. © Kult’23

Zwölf Vereine wirken heuer beim Kult-Festival mit. Noch werden Sponsoren und Unterstützer gesucht.

Dachau – Nach 20 Jahren Pause ist das Kult-Festival im Jahr 2021 zurückgekehrt. Die Besucher auf der Ludwig-Thoma-Wiese waren begeistert – trotz Corona-Beschränkungen und vielen Auflagen. Auch die Rückmeldungen der Sponsoren und Förderer waren positiv. Deshalb hat sich der Jetzt e.V. entschlossen, vom 13. bis 17. September das „Kult’23“ zu veranstalten. Unterstützung bekommt Jetzt von elf weiteren Vereinen und Organisationen. Im Hintergrund wird viel gearbeitet, damit das fünftägige Festival auf der Thomawiese ein volles Programm bieten kann.

„Bereits jetzt sind mehr als 20 Personen mit verschiedenen Aufgaben dabei, die Planung voranzubringen“, erzählt Tizian Sacher, Vorsitzender des Vereins Kurzschluss und Projektleiter des „Kult’23“. Allein an dieser hohen Beteiligung merke man, dass die Leute und Vereine wieder Lust auf ein Kult-Festival hätten.

Neben dem Ort und dem Termin für das Festival stehen bereits folgende Dinge fest: „Es wird zwei Zelte, drei Bühnen, wieder einen Biergarten – den Sinnesgarten – geben sowie die Sonderbar, verschiedene Foodtrucks, Vereinsstände, ein Kinderprogramm, Musik und Theater“, zählt Sabine Seeholzer, Vorsitzende im Verein Jetzt und Geschäftsleiterin des „Kult’23“, auf. Neu seien die dritte Bühne im Ausstellungszelt und das Kinderprogramm, um das sich der Kreisjugendring, der Echo e. V. und der Verein Theatertage Dachau kümmern werden. „Am Vormittag wird ein Programm für Schulklassen angeboten“, weiß Seeholzer bereits. Auch ein Mitmachzirkus für Kinder wird das Programm ergänzen.

Offeneres Konzept und besondere Atmosphäre

Außerdem wird die Gestaltung des Platzes heuer im nördlichen Teil etwas anders aussehen, weil die strenge Umzäunung, welche die Corona-Auflagen nötig machten, wegfällt. „Es soll alles offener werden“, verspricht Seeholzer. Zum Beispiel können die Foodtrucks heuer direkt in das Festival integriert werden. „Es soll eine ruhige Ecke zum Essen mit überdachten Sitzplätzen entstehen“, kündigt Sacher an.

Vielfalt im Musikprogramm

„Das musikalische Angebot soll die Vielfalt der mitwirkenden Vereine wiedergeben“, sagt Sacher. So ist geplant, den Fokus auf jeder Bühne täglich auf ein anderes Musik-Genre zu legen. An einem Abend ist elektronische Musik zu hören, an anderen Abenden wird Hip- Hop, irische Musik oder Brass geboten. Zudem wird es einen Abend nur mit Dachauer Bands geben. „Für den Sonntag planen wir einen größeren Act“, sagt Sacher, der aber noch nicht mehr verraten kann. „Es soll für alle Geschmacksrichtungen etwas dabei sein“, verspricht er.

Auch die Kunst wird nicht zu kurz kommen. Es ist geplant, dass die Künstlervereinigung Dachau (KVD) zusammen mit dem Verein Jetzt das Ausstellungszelt gestalten und mit dem Graffiti-Verein Outer Circle einzelne Kunstaktionen durchführen wird. Auf dem Freigelände werden neben einigen Mitmachaktionen außerdem Handwerker live zeigen, wie ihre Werke entstehen.

Sponsoren, Spender und Helfer gesucht

Bei dem Festival wirken zwölf Organisationen und Vereine mit: Jetzt, Kurzschluss, Kreisjugendring Dachau, Franziskuswerk Schönbrunn, KVD, Move Together, Freiraum Dachau, Theatertage Dachau, Echo, Outer Circle, Runder Tisch gegen Rassismus und der Bund Naturschutz. Viele Mitglieder der Vereine und Einzelpersonen treffen sich in Arbeitsgruppen regelmäßig, um die Planungen voranzubringen, unter anderem in der Kleinen Altstadtgalerie, deren Zukunft ungewiss ist. „Sollte die Galerie schließen müssen, verlieren wir als Verein unsere Heimat“, bangt die Vorsitzende von Jetzt.

Finanziell wird das Festival wieder von verschiedenen Organisationen unterstützt. Hier haben bereits die Stadt, die Volksbank Dachau, die Kulturstiftung der Sparkasse Dachau, die Stadtwerke und der Landkreis Dachau ihre Unterstützung zugesagt.

„Da aber bekanntlich alles teurer geworden ist, brauchen wir weitere Sponsoren und private Spender-Unterstützung“, sagt Seeholzer. Denn je mehr Geld da sei, umso mehr könne man machen und umso mehr könne man Kulturschaffende vor Ort unterstützen. Sie und Sacher betonen: „Das Kult ist nicht kommerziell, sondern gemeinnützig!“

Wer nicht mit Geld, sondern anderweitig helfen möchte, kann sich gerne melden. „Während des Festivals rechnen wir mit weit über 100 helfenden Händen, die bei Aufbau, Abbau und Durchführung der Veranstaltung helfen werden“, so Sacher. Allein der Aufbau des großen Zeltes benötige 18 Ehrenamtliche. Wer helfen kann, in welcher Form auch immer, kann sich per E-Mail wenden an: kult@jetzt-dachau.de.

Bis Ende März sollte das komplette Programm des „Kult’23“ stehen. Es wird unter www.2023.kult-festival.de/ bekannt gegeben. Dann beginnt auch der Ticketvorverkauf für die einzelnen Veranstaltungen.

