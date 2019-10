„Auf der Matte bin ich Sabonim“

Vor 25 Jahren eröffnete Sabine Meindl das Taekwondo-Center. Das Jubiläum feiert die Meisterin (6. DAN) mit einer Benefizgala.

Dachau – Sabine Meindl (52) kann mit ihren Händen Bretter zerschlagen. Dafür stellt die blonde Powerfrau zwei Bretter auf den Mattenboden, legt eines quer darüber. Sie holt tief Luft in ihrem weißen Taekwondo-Anzug. Dann stellt sie sich breit auf und schlägt mit der Handkante auf das zweieinhalb Zentimeter dicke Holz. Rums, zerfällt es in zwei Teile.

Sabine Meindl übt in ihrem traditionellen Taekwondo-Center in Dachau-Ost. Neben den Matten stehen ein goldener Gong und ein kleiner Buddha. Meindl hat den Trainingsraum vor genau 25 Jahren eröffnet und feiert das am Samstag mit einer Benefiz-Gala. Mittlerweile ist sie Großmeisterin und sagt über den Bretterbruchtest: „Das kann eigentlich jeder, wenn er es trainiert“, der Trick ist: „Man schafft das durch Konzentration und indem man seine ganze Kraft auf einen Punkt fixiert.“

Taekwondo ist ihr Lebenselixier. Schon als Kind war die geborene Münchnerin von den Kampfsport-Szenen in der Fernsehserie „Kung Fu“ fasziniert, für sie war damals klar: „Das möchte ich auch mal machen.“ Mit 14 Jahren landete sie beim Probetraining im Taekwondo-Center in Pasing – und fühlte sich sofort zuhause: „Mir hat das Meditative gefallen, dass man seine Kraft aus dem Inneren herausholt und in Aktion umwandelt, vor allem bei den schönen und hohen Beinkicks.“ Taekwondo ist koreanisch und bedeutet Fußtechnik (tae), Handtechnik (kwon) und Weg (do). Es entstand aus dem Karate.

Sabine Meindl blieb dabei und machte sich mit 27 Jahren mit ihrem Taekwondo-Center selbstständig: „Angst hatte ich nicht, aber am Anfang habe ich gedacht, dass vielleicht nur Frauen und Kinder zu mir kommen, aber das war gar nicht so.“ Sie konnte sich als Großmeisterin, koreanisch Sabonim, auch unter den Männern behaupten: „Außerhalb des Trainingsbereichs bin ich Sabine, auf den Matten bin ich Sabonim.“

In den ersten Jahren als Trainerin arbeitete sie noch im Personalbereich eines Unternehmens. Mittlerweile hat sie sich auf Taekwondo konzentriert. Klischees, dass Letzteres aggressiv sei und wehtue, wehrt sie ab: „Für mich ist es kein Kampfsport, sondern eine Kampfkunst, das heißt: Wir schlagen uns hier nicht gegenseitig auf Kampfwesten.“ Trotzdem wird gegeneinander gekämpft, aber: „Da bleiben wir mit unseren Bewegungen immer zwei Zentimeter von unserem Gegner entfernt.“

Sie hat sich als Taekwondoka immer weiterentwickelt. Als sie den schwarzen Gürtel hatte, eröffnete sie ihr Studio und hatte den 1. DAN, japanisch für Rang. Meindl erzählt: „Ich bin immer wieder nach New York geflogen, um bei Großmeister Kwon Jae-hwa zu trainieren.“ Er ist ein Taekwondo-Star. Der Koreaner bereiste in den 60er Jahren Europa und brachte die Kampfkunst unter anderem nach Deutschland.

Bei ihm machte Meindl ihren 6. DAN, damit war sie die erste und einzige Frau bei Kwon Jae-hwa, die diesen Rang erreichte: „Ich musste dafür mit verbundenen Augen einen Formenlauf machen und zwei Bruchtests.“ Der Formenlauf ist ein Kampf gegen einen imaginären Gegner. Er beinhaltet zum Beispiel verschiedene Fußtritte und Handschläge.

Ein Leben ohne Taekwondo kann sich Sabine Meindl nicht mehr vorstellen, sie trainiert fünf Tage in der Woche, zwischen zwei und drei Stunden: „Es hilft natürlich, wenn man sich im Ernstfall verteidigen muss, das musste ich aber noch nie, aber ich glaube, man hat auch eine andere Ausstrahlung, man ist selbstbewusster.“

Ihre Schüler sind zwischen vier und über 70 Jahre alt. Rund hundert davon werden ihr Können bei der Gala am kommenden Samstag zeigen. Der Erlös geht an das Franziskuswerk Schönbrunn. Meindl: „Wir wollen damit Kinder und Jugendliche unterstützen, die sich nur mit Einschränkungen bewegen können.“ Einige Schönbrunner kommen auch zur Gala und sogar ein Gast aus Hawaii. David Ippen hat dort ebenfalls ein Taekwondo-Center.

Das hat Sabine Meindl auch schon besucht und war sogar schon im Heimatland der Kampfkunst, in Korea: „Da möchte ich unbedingt noch mal hin.“



Die Taekwondo-Gala

beginnt am Samstag, 19. Oktober, um 16 Uhr im ASV-Theatersaal in Dachau, Einlass ist bereits um 15.30 Uhr. Karten für 10 oder 15 Euro (je nach Reihe) gibt es im Taekwon-Do-Center in der Kopernikusstraße 15 oder per E-Mail an meindl.sabine@web.de.