Zweijähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstag Mittag übersah ein Opelfahrer beim Abbiegen in Dachau ein zweijähriges Kind auf einem Laufrad. Der junge Verkehrsteilnehmer wurde schwer verletzt.

Dachau - Am Dienstag gegen 12.05 Uhr, bog ein 64-jähriger Dachauer mit seinem Opel von der Münchner Straße nach rechts in die Esso-Tankstelle ein. Er übersah dabei ein Kleinkind mit Laufrad auf dem Rad- und Gehweg und erfasste dieses. Hinter dem Zweijährigen fuhr der Vater mit einem Fahrrad. Der 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, kollidierte auch noch mit dem Opel und stürzte. Das Kind kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Dritter Orden, sein Vater erlitt Schürfwunden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

mm