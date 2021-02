Vorsicht vor falschem Steuerberater

Der große Mann, der die Filiale der Bäckerei Wörmann in der Münchner Straße betrat, wirkte seriös, sein Auftreten sicher und bestimmt. Er gab an, Steuerberater zu sein. In Wahrheit war er ein Betrüger, der die Hilfsbereitschaft der Geschäftsleute entlang der Dachauer Einkaufstraße schamlos ausnutzte.

In Coronazeiten sind die wirtschaftlich so arg gebeutelten Einzelhändler dort zusammengerückt. „Da hilft der eine dem anderen“, sagt Bäckereichefin Regina Wörmann. So hängen unter anderem in den Schaufenstern einiger Händler, die wegen des Lockdowns geschlossen haben, Zettel, auf denen steht, dass Briefe oder Pakete bei der Bäckerei abgegeben werden können. Diese kleine Hilfsaktion bekam ganz offensichtlich auch der Gauner mit.

Er rief bei der Bäckerei Wörmann an und meinte, ein Paket vorbeibringen zu wollen, das wichtige Unterlagen für die Inhaberin von Spielwaren Schmidt enthalte. „Er hat gesagt, das Paket ist kostenpflichtig und wir sollen das Geld auslegen“, erinnert sich Regina Wörmann.

Eine halbe Stunde später stand dann ein großer Mann in der Bäckerei. Juniorchefin Lisa Wörmann, die ihn empfing, beschreibt ihn so: „Er sah aus, wie ein typischer Steuerberater. Es war ein Herr im Alter zwischen 50 und 60, mit leichter Glatze. Er sprach hochdeutsch. Er hatte ein hellgraues Hemd und eine Anzughose an, kein Jackett. Es wirkte so, als wäre er gerade aus dem Auto gesprungen.“ Und in der Tat ging alles ratzfatz: Der Mann händigte Lisa Wörmann das Paket aus, nahm die zuvor telefonisch geforderten 127 Euro entgegen, übergab eine Quittung und verschwand.

Lisa Wörmann, die zugibt, die Quittung nur oberflächlich betrachtet zu haben, fiel aus allen Wolken, als sie einige Zeit später das Paket öffnete. Es enthielt lediglich Prospekte. Mit einem Schlag stellte sie fest, dass sie Opfer eines Trickbetrugs geworden war.

Die Wörmanns brachten Paket und Quittung zur Polizei und warnten ihre Nachbarn. „Im Nachhinein ist mann immer schlauer“, sagt Regina Wörmann, die hofft, „dass so ein Fehler nicht noch einmal passiert“. Auf Nachfrage erklärt Stefan Reichenbächer, Pressesprecher der Polizei Dachau, dass die Paket-Masche „bislang bei uns noch nicht aufgetreten ist“. Aber er weiß auch: „Betrüger sind sehr erfinderisch!“ Man müsse mit allem rechnen.