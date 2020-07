Stau in der Zulassungsstelle

Wer in Dachau ein Fahrzeug zulassen, abmelden oder umschreiben lassen will, braucht derzeit viel Geduld. Die Zulassungsstelle begründet die oft wochenlangen Wartezeiten mit einem „Rückstau bedingt durch Covid-19“, verspricht aber, bald wieder „zum gewohnten Service“ zurückzukehren.

Dachau– Jutta Neumärker ist Lehrerin. Das heißt, sie zeichnet sich schon von Berufs wegen durch eine gewisse Grund-Gelassenheit aus. Die Dachauer Zulassungsstelle, berichtet sie, bringe sie in letzter Zeit jedoch ziemlich nah an ihre Geduldsgrenze. Denn: Neumärker versucht seit Wochen, ihr Auto abzumelden. Nur leider bekommt sie für den Vorgang, der normalerweise zehn Minuten dauert, keinen Termin.

Aktuell ist es nämlich so, dass man nur zu einem vorher online vereinbarten Termin bei der Zulassungsstelle erscheinen darf – „um eine Verbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu verhindern sowie zum Schutz der Bürgerinnen, Bürger und unserer Mitarbeiter“, wie es auf der Landratsamtsseite heißt.

Diese Online-Anmeldung geht aber nur „maximal 72 Stunden im voraus. Wenn sich innerhalb dieser Zeit keine Termine auswählen lassen, stehen leider keine freien Kapazitäten mehr zur Verfügung“. Im Online-Kalender bis Ende Juli lassen sich keine Termine auswählen – Termine also Fehlanzeige.

Zwar heißt es auf der Homepage der Zulassungsstelle, dass auch tagesaktuell Termine freigeschaltet werden, Neumärker aber sagt: „Ich habe nicht die Zeit, stündlich zu kontrollieren, ob es einen freien Slot gibt.“

Peter Greppmair, Seniorchef des gleichnamigen Mercedes-Benz-Autohauses in Odelzhausen, kann Neumärkers Unzufriedenheit gut nachempfinden. „Zum Glück haben wir eine Filiale in Fürstenfeldbruck, wir machen unsere Zulassungen dort“, sagt er. Was sich derzeit an der Dachauer Zulassungsstelle abspiele, sei seines Erachtens „eine Frechheit. Wirklich bodenlos“. Denn nicht nur die Dauer der Bearbeitung nervt ihn, sondern vor allem das scheinbar völlige Unverständnis der Behörde gegenüber den Gewerbetreibenden.

Jüngstes Beispiel: Am Montag vergangener Woche hätte ein Fuhrunternehmer, der auf Greppmairs Firmengelände 50 Lkw abgestellt hatte, bei der Zulassungsstelle angefragt, wie lange es dauern würde, die Lkw zuzulassen. Die Antwort sei gewesen: „Frühestens Freitag nächster Woche.“ Greppmair machte diese Antwort fassungslos: „Die Fahrer dieser Lkw warten dringend auf die Kennzeichen, da geht’s um Existenzen!“ Er findet daher: „Das kann’s einfach nicht sein. Wer soll sich das auf Dauer leisten können?“

Dass es so tatsächlich nicht sein sollte, weiß man auch am Landratsamt. Laut Sprecher Wolfgang Reichelt arbeite man derzeit „mit Hochdruck daran, dass wir den gewohnten Service von vor Corona wieder leisten können“. Allerdings sei Urlaubszeit, einige Mitarbeiter müssten zur Kinderbetreuung außerdem zuhause bleiben. Die Folge: „Es wird mit Sicherheit noch eine Zeitlang dauern, bis wir alle Rückstände aufgeholt haben.“ Aktuell, so Reichelt, würden 60 Prozent der Mitarbeiter 110 Prozent arbeiten müssen. „Natürlich wird das auf die Dauer zum Problem.“

Probleme, gibt der Landratsamtssprecher zu, habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, ebenso Beschwerden über den Service der Zulassungsstelle. Durch ein verbessertes Online-Angebot sowie eine Aufstockung des Personals habe man „die Wartezeiten zuletzt aber erheblich verkürzen können“.

Der Corona-bedingte Lockdown in Kombination mit dem alljährlich stattfindenden Frühjahrs-Ansturm habe nun jedoch wieder zu „deutlich höherem Aufkommen“ geführt. Wegen dieses „Aufkommens“ sei es nun nicht möglich, die Zahl der Online-Termine zu erhöhen.

Jutta Neumärker hat es mittlerweile aufgegeben, auf einen freien Termin zu warten. Sie probiert es nun mit der Online-Abmeldung. Allerdings sei dies „wahnsinnig kompliziert“, wie sie findet. Eine Alternative dazu gebe es aber wohl leider nicht. Denn noch länger, sagt sie, will sie nicht mehr warten: „Das Auto kostet mich nämlich mit jedem Tag, das es noch angemeldet ist, Geld!“