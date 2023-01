Förderverein Wasserturm: Guter Ruf sorgt für Mitgliederanstieg

Aufzug nicht in Sicht: Enttäuschung darüber herrscht beim Förderverein Wasserturm.

Dachau

Von Miriam Kohr schließen

Der Dachauer Förderverein Wasserturm zieht eine positive Bilanz des Jahres 2022 und freut sich nun auf seine 25-Jahr-Feier. Im Herbst soll es dazu eine große Ausstellung geben.

Dachau – Auf sieben Ausstellungen, ein Konzert, die Lange Nacht der offenen Galerien, Stadtführungen, Liederabende und ein großes Jubiläumsfest können sich Kulturbegeisterte im Dachauer Wasserturm freuen. Schriftführer Gerhard Niedermair gibt einen Ausblick und bilanziert zudem das vergangene Jahr, mit dem der Förderverein sehr zufrieden ist.

Das letzte Jahr schloss der Wasserturm mit der Gemeinschaftsausstellung „Auszeit“, an der sich 25 Künstler beteiligten. „Es war mit einem großen Besucher-Interesse, einer Finissage mit drei Bands und drei von der Stadt gekauften Werken ein fulminanter Jahresabschluss“, erzählt Niedermair. Auch sonst kann der Förderverein auf viele gute Ausstellungen und viele Besucher zurückblicken. „Besonders gefreut hat mich persönlich, dass viele Künstler, wie das Künstler-Kollektiv Klus oder die Künstlerinnen Lore Galitz und Verena Friedrich mit ihren Werken die Turm-Architektur einbezogen haben“, sagt der Schriftführer.

Auch die Künstler sind zufrieden. „Wir bekamen durchweg positives Feedback. Für den Turm, die neue Beleuchtung im zweiten Stock und auch unsere Betreuung gab es viel Lob“, freut sich Niedermair. So konnte der Förderverein etwa sieben neue Mitglieder begrüßen – vorwiegend aus den Reihen der Künstler. Damit hat der Verein laut dem Schriftführer „seinen höchsten Mitgliederhöchststand seit langem“.

Vereinskasse soll mit Auktionen gefüllt werden

Die Vorbesichtigung der Werke für die Auktion während der Langen Nacht der offenen Galerien und Museen habe sich bewährt, weshalb das in diesem Jahr so wiederholt wird. „So hoffen wir wieder erfolgreich unsere Vereinskassen auffüllen zu können“, erklärt Niedermair.

Die Mitgliederversammlung hat den bisherigen Vorstand bestätigt, somit bleibt hier alles beim Alten. Bei all den guten Dingen gibt es einen Punkt der Enttäuschung: „Nun, da der Turm im Besitz der Stadt Dachau ist, hatten wir insgeheim auf Fortschritte bei einem Aufzug gehofft, das ist aber offenbar nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auf der Agenda.“ Sicherlich, so vermutet der Verein, fehle es an Geld für den langersehnten Aufzug.

2023 ist ein großes Jahr für den Verein, denn er feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Geplant ist im Herbst eine Ausstellung mit alten Plakaten und historischen Aufnahmen, eine Festschrift und vieles mehr. „Der Arbeitskreis wird hier ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine stellen“, verspricht er.

Das reguläre Ausstellungsprogramm mit sieben Ausstellungen beginnt im April, wenn die Temperaturen den Aufenthalt im Turm wieder angenehmer machen. Niedermair kündigt eine Mischung aus Einzelausstellung und Künstlergruppen an. „Heuer sind viele junge Künstler dabei“, weiß er. Vor allem im Norden und Westen von München spreche sich der gute Ruf und die schönen Räumlichkeiten des Turms herum.

Aber: „Auch wir haben mit den Strompreisen zu kämpfen, die wir wie viele andere nun erhöhen mussten, da wir ganz normaler Kunde der Stadtwerke sind“, erklärt Niedermair. Auch wenn die Stromkosten für ausstellende Künstler steigen, so habe man die Grundgebühr für jedes Ausstellungswochenende aber absichtlich nicht erhöht.

Alle Termine werden ab März sukzessive auf der Internetseite https://www.dachauerwasserturm.de/ zu finden sein. Die Flyer mit dem Jahresprogramm werden in Dachau verteilt, die Einladungen erfolgen elektronisch. Wer möchte, kann sich für den Verteiler anmelden unter kontakt@dachauer-wasserturm.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.