Ein definitives „eher nicht“

Wegen Corona stehen zahlreiche Großveranstaltungen im Landkreis Dachau auf der Kippe.

Landkreis – In Bayern sollen bis Karfreitag keine Großveranstaltungen mehr stattfinden. Welche Events vor dem Hintergrund dieser Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt und im Landkreis Dachau daher abgesagt werden, welche auf der Kippe stehen und welche definitiv stattfinden, lesen Sie im folgenden.

FC Pipinsried/1865

Das erste Heimspiel des FC Pipinsried in der Bayernliga-Rückrunde am 14. März findet „auf jeden Fall“ statt, wie der Verein mitteilt. Die Jahresversammlung des FCP soll – Stand heute – ebenfalls abgehalten werden. Auch beim TSV Dachau 1865 wird laut Vereinschef Wolfgang Moll derzeit nicht an eine Absage gedacht.

Jobmesse Dachau

Die „Job Dachau“ mit rund 5000 Besuchern fällt in die Kategorie der Großveranstaltungen. Deshalb musste sich der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Dachau der Frage stellen, ob die Durchführung der „Job“ 2020 zu verantworten sei. Dabei wurde die Entscheidung gefällt, die „Job“ 2020 abzusagen, zudem mittlerweile auch der Landkreis Dachau mit dem Thema konfrontiert ist und es auch in der Region Schulschließungen gibt. Die beiden Vorsitzenden des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft Dachau, Hermann Krenn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dachau, und Schulamtsdirektor Albert Sikora betonen, dass die Absage „mit großem Bedauern, aber aus Verantwortungsbewusstsein“ erfolge. Beide Co-Vorsitzenden weisen darauf hin, dass alle Aussteller, die am 25. April eigentlich hätten dabei sein sollen, garantierte Plätze für die „Job“ 2021 hätten.

Kreisfeuerwehrtagund Ausbildungen

Gerade für Einsatzkräfte ist die aktuelle Situation problematisch. Aus Sicherheitsgründen hat sich daher die Kreisbrandinspektion Dachau dafür entschieden, den Feuerwehr-Ehrenabend sowie die Verbandsversammlung abzusagen, wie Pressesprecher Maximilian Reimoser erklärt. „Sollte wirklich jemand betroffen sein, können wir uns nicht erlauben, ganze Feuerwehren unter Quarantäne zu stellen“, sagt Reimoser und ergänzt: „Das lässt unser Sicherheitssystem gar nicht zu. Wir wollen und können hier nichts riskieren.“ Der Ehrenabend hätte am Freitag, 27. März, stattgefunden, die Verbandsversammlung am Mittwoch, 1. April. Nachdem sich die Kreisbrandinspektion gestern vormittag mit ihren Ärzten beratschlagte, hat sie zudem beschlossen, alle landkreisweiten Ausbildungen „vorerst bis 1. Mai auszusetzen“, sagt Reimoser. Zudem habe die Inspektion allen Feuerwehrkommandanten im Landkreis geraten, Hauptversammlungen abzusagen und auf entsprechende Übungen vorerst zu verzichten.

Jahrestag derKZ-Befreiung

Jährlich wird der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am 29. April 1945 mit einem Festakt gedacht. In diesem Jahr jährt sich die Befreiung zum 75. Mal, weshalb ein größerer Rahmen angedacht war. Rund 2500 Menschen sind zur Festveranstaltung am Sonntag, 3. Mai, eingeladen – darunter auch viele Überlebende des KZ und Befreier. Da aber vor allem letztere Gäste aufgrund ihres Alters zur Corona-Hochrisikogruppe zählen, steht der diesjährige Festakt aktuell auf der Kippe. „Wir wollen kein Risiko eingehen“, heißt es aus der Gedenkstätte. Aktuell gehe die Tendenz aber laut einer Sprecherin „definitiv eher zu: findet nicht statt“. Die finale Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen.

Roxibar Dachau

250 Personen feiern an einem durchschnittlichen Abend in der Dachauer Roxibar in der Altstadt. Bis auf weiteres ist die Party jedoch vorbei: Das Coronavirus zwingt Betreiber Matthias Schilcher dazu, seinen Laden zu schließen. „Wieso soll ich aufsperren, wenn niemand kommt?“ Mit der Schließung wolle er den wirtschaftlichen Schaden minimieren. Private Veranstaltungen können jedoch weiterhin stattfinden. Ende Juni geht die Roxibar in die alljährliche Sommerpause; Schilcher rechnet jedoch fest damit, dass die Corona-bedingte Schließung vorher endet.

Kloster-Jubiläum in Indersdorf

In der Gemeinde Markt Indersdorf steht heuer ein besonderes Jubiläum an: 900 Jahre Kloster. Die große Auftaktveranstaltung mit einem Festakt in der Turnhalle an der Grund- und Mittelschule wäre für den 21. März geplant. Doch die Organisatoren haben sich wegen der aktuellen Lage entschlossen, die Veranstaltung und alle anderen im Rahmen des 900-Jahr-Jubiläums zwischen 15. März und bis 12. April abzusagen, so der Indersdorfer Geschäftsleiter Klaus Mayershofer. „Allerdings wollen wir versuchen, für alle Veranstaltungen einen Ersatztermin zu finden.“

TSV 1865 Dachau Basketball

Die Basketball-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Für Ende März sind noch vor den Osterferien die letzten Spieltage angesetzt. In der 2. Regionalliga stehen für den Tabellenzweiten Dachau Spurs noch zwei Heimspiele aus, am 14. März sowie am 21. März, wenn TSV Unterhaching zum Spitzenspiel in der Jahnhalle erwartet wird. Durchschnittlich kommen mehr als 100 Zuschauer zu den Regionalligaspielen des TSV Dachau 1865, doch für diesen Abend war dazu eine größere Zuschauer-Freikartenaktion mit der Grundschule an der Krenmoosstraße in Karlsfeld geplant, mit der 1865 eine Kooperation pflegt. In beiderseitigem Einvernehmen wurde das Ganze gestern aber abgesagt. „Stand jetzt, werden wir die Spiele zwar nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten, können allerdings auch keine Empfehlung zum Besuch aussprechen, geschweige denn Werbung dafür machen“, sagt Basketball-Abteilungsleiter Torge Wester.

Starkbierfeste

Das Bockbierfest der Pipinsrieder Musikanten am 14. März in Altomünster findet statt – genau wie das Starkbierfest des Freizeitclub Ebersbach am selben Tag. Am Starkbierfest des SV Ampermoching am 21. März möchten die Verantwortlichen – Stand heute – ebenfalls festhalten.

Zwei neue Fälle:

Schulen: Das Gesundheitsamt Dachau teilte gestern mit, dass die betroffenen Klassen in der Grundschule Schwabhausen ab heute wieder regulär am Unterricht teilnehmen können. Der Verdacht bei einer Lehrkraft auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus habe sich nicht bestätigt. Bei der Klosterschule Dachau konnte der Verdacht jedoch noch nicht ausgeräumt werden. Daher bleibt die Schule auch heute noch geschlossen. Zwei neue Fälle: Es gibt einen weiteren neuen Fall in der Gemeinde Karlsfeld, welcher auch im Zusammenhang mit der Infektionskette an der FOS Karlsfeld steht. Dies teilte das Landratsamt mit. Einen weiteren positiven Fall gibt es in der Gemeinde Altomünster. Hierbei handelt es sich um einen Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet, der mit entsprechenden Krankheitssymptomen vom Arzt untersucht und positiv getestet wurde. Das Gesundheitsamt Dachau steht im Kontakt mit beiden Personen und ermittelt die weiteren Kontaktpersonen. Neue Hotline: Wer grundsätzlich Erkältungssymptome bei sich beobachtet, sollte sich zunächst telefonisch beim Hausarzt oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116-117) melden. Um der steigenden Zahl an Anfragen Rechnung zu tragen, hat der Helios Konzern zusätzlich eine Corona-Virus-Hotline eingerichtet. Die kostenlose 24-Stunden-Beratung ist ab sofort unter der Nummer 0 800/8 12 34 56 erreichbar.