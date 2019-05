Stühlerücken in Weichs, eine (Einkaufs-)Wagenburg in Dachau

Zwei Streiche, die sich Unbekannte in der Freinacht im Landkreis Dachau einfallen ließen, waren ganz schön aufwändig.

Weichs/Dachau – Was wird denn da heute gefeiert, werden sich etliche Vorbeikommende gestern Früh beim Blick in den so genannten Blasi-Obstgarten in der Ortsmitte von Weichs gedacht haben. Grund: Der Garten sah aus, als sei er für viele Gäste bestuhlt worden!

Das Rätsel aber war schnell gelöst: Freinachtgänger hatten sämtliche Stühle und Tische von der Terrasse der benachbarten Pizzeria hinüber in den Obstgarten getragen und dort fein säuberlich aufgestellt. Natürlich waren die Betreiber der Pizzeria am Morgen des 1. Mai überrascht. Schließlich aber nahmen sie das bayerische Brauchtum mit Humor und trugen Stühle und Tische schnell wieder auf ihre Terrasse für ihre Gäste zurück.

Ebenfalls große Mühe gaben sich Jugendliche in Dachau-Ost, als sie am frühen Mittwochmorgen sämtliche Einkaufswagen auf dem großen Rewe-Parkplatz einer lange Kette aufreihten.

Im Rest des Landkreises verlief die Freinacht übrigens äußerst ruhig. „Nicht eine einzige Meldung“ sei dazu bei der Polizeiinspektion Dachau eingegangen, wie ein Beamter gestern gegenüber der Heimatzeitung erklärte.

nef/zip