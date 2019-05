Eine Lanze brechen für ehrliche Fischzüchter

Der Fisch-Skandal um das verbotene Fischarzneimittel Malachit sorgt im Dachauer Raum weiterhin für Aufsehen.

Dachau – Reinhard Rötzer, Inhaber des Fischguts Waldheim in Gröbenried, ist ebenfalls geschädigt – wie auch zwei Freisinger Betriebe. Rötzer erwägt Schadensersatz geltend zu machen. Vor allem aber möchte er „eine Lanze brechen für die Fischzüchter, die ehrlich sind“, sagt der Fischerzuchtmeister aus Gröbenried.

Am Montag hat die Staatsanwaltschaft Landshut im Freisinger Fisch-Skandal Anklage erhoben: Wie berichtet, werden der Inhaber und ein Mitarbeiter eines Fischzuchtbetriebes aus dem Landkreis Dachau beschuldigt, gegen das Lebensmittelrecht und das Arzneimittelgesetz verstoßen zu haben. Wie berichtet, wird den beiden zur Last gelegt, das verbotene Arzneimittel Malachitgrün vorsätzlich in die Aquakultur eingebracht und Verzehrfische verseucht zu haben. Im September 2018 waren mehrere Fische aufgetaucht, die mit Malachitgrün belastet waren. Das Mittel dient zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionen bei Fischen mit Pilzen und Parasiten, darf aber bei Verzehrfischen nicht benutzt werden. Die Spur führte zu den Fischzuchtbetrieben an der Mauka, einem Nebenarm der Moosach im Landkreis Freising. Zunächst standen drei Fischzüchter in Verdacht, das verbotene Mittel in die Aquakultur eingebracht zu haben. Die Ermittlungen spitzten sich zu auf einen 50-jährigen Fischereizüchter, der an der Mauka Weiher gepachtet hat, aber seine Stammanlage im Landkreis Dachau betreibt, und dessen 26-jährigen Angestellten.

Auch eine Fischzuchtanlage von Reinhard Rötzer, der das Fischgut Waldheim in Gröbenried betreibt, liegt an der Mauka nahe Massenhausen im Landkreis Freising: der Petrihof. Rötzers Urgroßvater baute die Anlage um das Jahr 1890 herum auf, „er war ein Pionier in der Forellenzucht“, erklärt der Fischereimeister. Seit einigen Jahren liegt der Petrihof still. Doch im vergangenen Jahr wollte Rötzer die dortigen Weiher wieder reaktivieren, mit Unterstützung eines Mitarbeiters, der im Petrihof einziehen sollte, um frühmorgens die Kormorane zu vertreiben. „Aber der Schlamm in den Weihern ist auch mit dem verbotenen Mittel kontaminiert, die Fische würden etwas davon annehmen“, erklärt Rötzer. „Ich kann die Anlage also zur Zeit nicht benutzen.“ Eventuell kommen Entsorgungskosten auf ihn zu.

Sein Fischgut Waldheim ist von dem Fisch-Skandal nicht betroffen. Laut Rötzer ist das Fischmedikament Malachit seit rund 20 Jahren verboten, es steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Alternative Mittel seien laut Rötzer wesentlich teurer. Der Fischereimeister hofft, dass die Kunden nicht das Vertrauen in die ehrlichen Fischzüchter verlieren. „Es ist wirklich eine Ausnahme, dass jemand so etwas macht.“