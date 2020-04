Lange Wochen in der Quarantäne

Diagnose Corona – die 24-jährige Stephanie Wester aus Dachau berichtet, wie es ihr und der Familie ihres Freundes, die alle an Covid-19 erkrankten, in den vergangenen vier Wochen ergangen ist.

Dachau – Husten, Fieber, Gliederschmerzen – Symptome, über die man sich vor zwei Monaten kaum große Gedanken gemacht hat. Jetzt können sie Anzeichen für Covid-19 sein. Viele sind in Sorge, an wen sie sich jetzt wenden können und wie es tatsächlich weitergeht, wenn der Test positiv ist. Die Dachauerin Stephanie Wester berichtet, wie gut Corona-Patienten im MVZ Dachau und vom Gesundheitsamt betreut werden – und wie es ihr selbst mit der Krankheit ging. Nach vierwöchiger Quarantäne darf die 24-Jährige seit Dienstag wieder am „normalen“ Leben teilnehmen.

Vor einem Monat war sie bei ihrem Freund Julian (24) in der gemeinsamen Wohnung der Eltern in Unterhaching zu Besuch – und es stellte sich heraus, dass die Familie an Covid-19 erkrankt war. Nach Dachau traute sich Stephanie Wester nicht mehr zu fahren, um ihre eigene Familie nicht zu gefährden. Ihren Schwiegervater in spe hatte es am schlimmsten erwischt: Der 58-Jährige litt an Fieber, Gliederschmerzen und starkem Husten. So stark, dass sich seine Lebensgefährtin Elisabeth S. (52) schon Sorgen machte. Sie ist Krankenschwester und hatte selbst nur zwei Tage lang Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie wurde schnell getestet, weil eine Kollegin im Krankenhaus positiv war.

Ihr Sohn und ihr Lebensgefährte Manfred, die beide deutlich heftigere gesundheitliche Probleme hatten, riefen tagelang bei Gesundheitsamt und Bürgertelefonen an und fragten um Rat. Ihnen wurde empfohlen, zu Hause zu bleiben und sich an den Notruf zu wenden, wenn sich die Symptome verschlimmern sollten. „Wir haben in München aber keinen Test bekommen“, sagt Stephanie Wester. Ganz anders in Dachau.

Nachdem sie endlich wissen wollte, wann sie wieder raus darf und ob sie überhaupt Covid-19 positiv ist, rief sie in ihrer Hausarztpraxis, dem MVZ Dachau, an. Bereits am nächsten Tag wurde sie zum Abstrich gebeten und noch am selben Abend rief der behandelnde Arzt an, um sie über den positiven Befund zu informieren.

Wieder nur einen Tag später meldete sich das Dachauer Gesundheitsamt bei ihr und erkundigte sich dann regelmäßig die darauffolgenden zwei Wochen nach ihrem Gesundheitszustand. „Ich habe mich super betreut gefühlt“, erzählt die 24-Jährige. Und auch ihre „Schwiegermama“ ist von den Dachauer Behörden und dem Team des MVZ begeistert: „Die haben unheimlich schnell reagiert!“

Schnell zu reagieren ist auch das Ziel der Task-Force des MVZ Dachau, die bereits Ende Januar ins Leben gerufen wurde. Geleitet wird das Team von Dr. Karl Wilhelm und Frederic William. Patienten mit den typischen Symptomen werden nach telefonischem Vorabgespräch direkt in die Infektsprechstunde ins Nachbargebäude einbestellt. Mit zertifizierter Schutzausrüstung und strikter Trennung von den anderen Patienten werden diese Menschen dann professionell betreut. „Jeder sollte sich vorab erstmal bei seinem eigenen Hausarzt melden“, betont Frederic William aber. Patienten des MVZ oder solche ohne eigenen Hausarzt können sich natürlich auch direkt beim Team des MVZ Dachau melden.

Wichtig sei es nun, dass die Patienten wieder zu den dringend notwendigen Kontrolluntersuchungen kämen, betont William. Denn fehlende Untersuchungen könnten „im Stillen Probleme bereiten“, sorgt sich der Internist. Dabei werde alles für die Sicherheit der Patienten getan.

Eine Lanze bricht William für die hervorragende Arbeit des Gesundheitsamts Dachau, das oftmals nicht so im Fokus der Medien und Patienten stünde, so der Dachauer Arzt. „Die Zusammenarbeit funktioniert 1a“, lobt er. Überhaupt findet er: „Wir haben ein verdammt gutes Gesundheitssystem!“

Dieses Gesundheitssystem ermöglicht auch die derzeitige Studie, die sogenannte Co19-Studie des Tropeninstituts am LMU-Klinikum München, an dem Steffi und ihre Münchner Familie teilnehmen. Neben regelmäßigen Blutabnahmen muss täglich ein Fragebogen beantwortet werden, hauptsächlich zur Abfrage der Symptome, wie der Verlust des Geschmackssinns, den alle vier erlebt haben, und zum Verlauf der Erkrankung.

Alle hoffen natürlich, dass sie in naher Zukunft damit Menschenleben retten können, was einer der Hintergründe dieser Studie ist. Insgesamt sollen damit über 3000, meist zufällig ausgewählte Münchner Haushalte erfasst werden. So soll es den politisch Verantwortlichen in Zukunft möglich sein, „die Dynamik der Pandemie besser abzuschätzen und somit faktenbasiert die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen“, heißt es. Die Teilnehmer erfahren so teilweise überhaupt erst von einer Infektion mit Sars-Cov2, werden dann natürlich durch das Klinikum weiter betreut und notfalls auch ins Krankenhaus eingewiesen.

Stephanie Wester, ihr Freund und dessen Familie wissen jetzt, wie es sich anfühlt, an Covid-19 zu erkranken. Alle hatten unterschiedliche Symptome, teilweise leichte, teilweise aber auch schwerere. So wie der 58-jährige Manfred S. Er erkrankte als erstes und steckte dann wohl seine Familie an. Wo er sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnte, ist bis heute unklar.

sim