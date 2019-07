Wenn Politiker zum Ventil für Hass werden

Immer mehr Kommunalpolitiker, auch in Dachau, werden Opfer von Beleidigungen und Bedrohungen. Politische Motive spielen dabei eher selten eine Rolle, meistens speist sich der erschreckend offen geäußerte Hass aus persönlichen Enttäuschungen.

Seit Januar gibt es in der bayerischen Polizeistatistik eine neue Rubrik. Das Feld der sogenannten „Politisch motivierten Kriminalität“ (PMK) bekam – aufgrund stetig steigender Fallzahlen – bei seinen sogenannten „Ober- und Unterangriffszielen“ den neuen Katalog „Parteirepräsentant/Parteimitglied/Amtsträger“. Denn, so betont Oliver Platzer, Sprecher des bayerischen Innenministeriums auf Nachfrage: Zwar habe bei betroffenen Politikern „teilweise auch schon eine gewisse Gewöhnung“ an die permanenten Anfeindungen stattgefunden; „Beleidigungen, Bedrohungen und Hetze“ dürften aber dennoch „nicht einfach so hingenommen werden“.

Tatsächlich offenbart die PMK-Statistik des Ministeriums alarmierende Zahlen – und dringenden Handlungsbedarf. Demnach gab es bayernweit allein zwischen Januar und Mai 2019 68 Fälle politisch motivierter Kriminalität gegen Amtsträger. Acht dieser Fälle stuft die Polizei als linke Kriminalität ein, elf als rechte und – den überwiegenden Teil mit 49 Fällen – als „nicht zuzuordnen“.

Dachaus Landrat Stefan Löwl bestätigt diese Zahlen. Auch er sei betroffen von Anfeindungen, Beleidigungen und Bedrohungen – von Linken, von Rechten, vor allem aber von – wie er es nennt – „objektiv nicht mehr nachvollziehbar besorgten Menschen“. Persönliche Unzufriedenheit, etwa über ein Windrad, ein Straßenbauprojekt, Asyl- oder andere Verwaltungsangelegenheiten, stauten sich dabei über Monate auf, aus Wut würde Aggression und am Ende, so Löwl, „individueller Hass. Und der sucht sich dann ein Ventil“. Leider sind dieses Ventil nicht selten die Amtsträger.

Laut Löwl würden die „objektiv nicht mehr nachvollziehbar besorgten Menschen“ dabei eher selten die direkte Konfrontation suchen – „außer im Bierzelt, mit einer gewissen Menge Alkohol, da bauen sich dann schon manche vor einem auf“. Viel häufiger aber sei die indirekte Kontaktaufnahme, meist über E-Mail oder Facebook, seltener per Telefon. Der Landrat gibt zu, schon einmal überlegt zu haben, seine Facebook-Seite zu löschen, sagt aber im gleichen Atemzug: „Wenn man sich von diesen Leuten einschüchtern lässt, gewinnen die ja.“ Und „100-prozentige Sicherheit gibt’s eh nicht“.

Wichtig sei in dem Zusammenhang, diese anfänglichen Sorgen der Bürger ernst zu nehmen und laut Löwl „zu erkennen, dass sich was zusammenbraut“. Bewegten sich die E-Mails in einem normalen Tonfall, würde er sie auch noch persönlich beantworten. Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath, dessen Adresse nach wie vor im Telefonbuch steht, hält es ähnlich, denn: „Jemand, der gewählt ist, sollte auch erreichbar sein.“ Irgendetwas bewege diese Menschen ja, „drum müssen wir herausfinden, was das ist“.

Wird der Ton aber schärfer, leitet Löwl die E-Mails an seine Stabsstellen beziehungsweise die Polizei weiter. Vor allem „wenn’s an die Familie geht“ suche er sich dann die Hilfe der Dachauer Beamten, die Löwl zufolge „höchst professionell“ helfen würden. Zudem seien die Schulen seiner Kinder als auch seine Nachbarschaft „sensibilisiert“.

Als Landrat, gibt er zu, habe er bereits eine äußerst konkrete Gefährdungssituation überstehen müssen. Anlass war die Entscheidung seiner Verwaltung in einer Familienangelegenheit. „Fühl dich nicht zu sicher“ und „Wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen“ lauteten damals die Drohungen. Doch auch aus seiner Zeit als Abteilungsleiter im Landratsamt habe er „die Problematik gekannt“, weshalb im geplanten Neubau der Behörde auch das Thema Mitarbeitersicherheit besser umgesetzt werden solle. Das aktuelle Landratsamt ist Löwl zufolge „ein offenes Haus, ein transparenter 70er-Jahre-Bau“; „Flughafenkontrollen“ seien dort weder möglich noch erwünscht. Dennoch habe man schon jetzt eine Videoüberwachung und ein internes Alarmierungssystem installiert. Zur Erinnerung: Der Fall des Rudolf U., der im Januar 2012 im Dachauer Amtsgericht einen Staatsanwalt erschossen hatte, hatte im Landratsamt seinen Ausgang genommen.

Das grundsätzliche Problem, glauben Löwl und Seidenath, sei einfach, dass der „Respekt vor Amtspersonen massiv abnimmt“. Unzufriedene habe es zwar früher schon gegeben, heute aber könne man per Mausklick binnen Sekunden seine Wut loswerden und im Internet auch noch Gleichgesinnte treffen. Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann trägt den „etwas raueren Umgangston“ im Netz allerdings mit Fassung. Denn: „Das geht ja nicht nur gegen Amtsträger. Die beleidigen sich ja gegenseitig genauso.“

Attacken von rechts und links: Lokalpolitiker „auf der Anklagebank“

Landrat Stefan Löwl wurde aus der rechten politischen Ecke als „Volksverräter“ verunglimpft, da er „Beihilfe zur Ausbeutung des deutschen Volkes leiste“. Landtagsabgeordnetem Bernhard Seidenath dagegen wünschten ausgerechnet Linke, dass er doch „dahin geht, wo er herkommt“, also nach Erlangen. Anlass für die linke Wut war Seidenaths Äußerung, dass die Dachauer Tafel keine Lebensmittel an Asylbewerber ausgeben sollte. OB Florian Hartmann fand sich 2017 auf der „schwarzen Liste“ des rechten Netzwerks „Nürnberg 2.0“ wieder. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Politikern, Künstlern, Journalisten und sogar Kirchenvertretern sei er ein „Verräter“, der die „Islamisierung der Heimat“ vorantreibe. Hartmann aber bleibt gelassen, nimmt die Liste lediglich „zur Kenntnis“. Er wolle auch keine Strafanzeige stellen, denn: „Das bringt doch eh nix. Der Server der Plattform steht irgendwo in Amerika, das verläuft doch im Sand.“ Wie er überhaupt auf die Liste kam, kann er sich nur so erklären: „Es gab mal einen Schwimmkurs für Asylbewerber, da war ich auf dem Foto.“ Dieses sei eventuell im Internet gelandet.