Müllfrevel kann ganz schön teuer werden

35 Umweltsünder sind in den vergangenen Jahren erwischt worden, nachdem sie Müll in die Landschaft geworfen hatten. Ramadama-Teilnehmer Wolfgang Kuchler möchte ein Umdenken bei den Sündern erreichen. Uneinsichtige, sagt er, sollten per Videoüberwachungen und DNA-Analysen überführt werden.

Landkreis – Im Februar hat die Heimatzeitung über Wolfgang Kuchler (49) berichtet, der beim Joggen Müll einsammelt (sogenanntes „Plogging“). Als Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Deutenhausen-Eisolzried streift er zudem beim alljährlichen Ramadama durch die örtlichen Wälder und Flure. Daher weiß der Bergkirchner: Es wird sehr viel Müll in die Gegend geschleudert, darunter jede Menge Sperrmüll wie Autoreifen oder Kloschüsseln, der problemlos in Recyclinghöfen abgegeben werden könnte (siehe Kasten).

Wegen der Abfallflut und der Chuzpe der Umweltfrevler stellt Kuchler zwei Fragen: Wie werden Menschen bestraft, die Abfälle in der Landschaft entsorgen? Und wie kann man sie sensibilisieren, das doch in Zukunft zu unterlassen?

In den vergangenen vier Jahren wurden nach Angaben des Landratsamts Dachau immerhin 35 Täter überführt. In diesem Jahr sind es schon wieder drei. Auf die Schliche kamen ihnen die Ermittler, weil es Zeugen für die Tat gab oder Hinweise in oder an den Abfällen, beispielsweise Adressaufkleber. „Geht eine Anzeige bei der Polizei ein, wird der Verursacher – sofern bekannt – in der Regel erst von der Polizei befragt, anschließend wird der Fall zur Durchführung des Bußgeldverfahrens ans Landratsamt abgegeben“, sagt Silke Lein, Pressesprecherin des Landratsamts Dachau. Ist der Verstoß klar, reicht bisweilen eine Verwarnung.

Aber es kann auch richtig teuer werden. Der Bußgeldkatalog ,Umweltschutz’“, so Lein, „sieht einen Rahmen bis zu 8000 Euro vor.“ Die Höhe im Einzelfall bemesse sich nach Menge und Art der Abfälle und der davon ausgehenden Umweltgefährdung, so Lein.

„Plogger“ Kuchler möchte dennoch, dass das Thema einen größeren Stellenwert bekommt. Dazu regt er an, „zur Identifikation von Tätern“ neuralgische Straßenabschnitte per Video zu überwachen oder DNA-Analysen vorzunehmen.

„Willkürlich“ Kameras aufzustellen, sei aus datenschutzrechtlichen Gründen unmöglich, klärt Stefan Reichenbächer, Pressesprecher der Polizei Dachau, auf. Es gelte dabei stets die Verhältnismäßigkeit zu wahren. „Und ich kann nicht eine DNA-Analyse in Auftrag geben, die ein paar hundert Euro kostet, nur um eine Ordnungswidrigkeit aufzuklären, wo das Bußgeld viel geringer ist als die Kosten für den Datenabgleich“, so der Oberkommissar, der an dieser Stelle den berühmten Vergleich „mit den Kanonen auf Spatzen zu schießen“ bemüht.

Wirft jemand Abfall in die Gegend, und Wolfgang Kuchler sieht das, spricht er den Umweltsünder an. Aber: „Ich habe die Erfahrung gemacht, möglichst freundlich zu sein“, sagt er. „Die Menschen sollen anfangen zu denken: Was tue ich da eigentlich?“

Mut machen könnte ihm die Statistik des Landratsamts. Wurden 2015 noch 16 Umweltsünder ertappt, waren es 2016 nur noch sechs und 2017 sogar nur vier, bevor die Zahl im vergangenen Jahr auf neun anstieg. Eigentlich ein erfreulicher Trend. Wäre da nicht die Dunkelziffer. Die ist sehr hoch. Die Beweise liefern die fleißigen Helfer bei den Ramadamas.

Thomas Zimmerly