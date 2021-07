Wie Windkraft im Landkreis Dachau zum Erfolg werden kann

Arbeitskreis Windenergie

Wer kümmert sich um die Planung, wer trägt das finanzielle Risiko? Wie können Bürger an den Projekten beteiligt werden? Diesen Fragen ist der Arbeitskreis Windenergie im Landkreis zuletzt mit Experten und Behörden nachgegangen.

Landkreis – „Ohne Windräder auch hier bei uns im Süden ist die Energiewende nicht zu schaffen“, ist Ulrich Rauhut überzeugt. Rauhut ist Sprecher der Röhrmooser Grünen und hat den Arbeitskreis Windenergie im Landkreis initiiert. Er und seine Mitstreiter, darunter Kreis- und Gemeinderäte aus allen Ecken des Landkreises, wollen Windenergie im Landkreis voranbringen. Vier Konferenzen fanden in Zusammenarbeit mit Landrat Stefan Löwl und weiteren Kommunalpolitikern statt.

Landrat will an 10H-Regel festhalten

„Technisch sind heute alle einschlägigen Probleme beherrschbar“, so der Landrat, der als ehemaliger Leiter des Umweltreferats im Landratsamt bestens mit dem Thema vertraut ist. Wichtige Erfolgsfaktoren seien: der Planungswille der Gemeinde, die Bereitschaft der Grundbesitzer, ein positives Artenschutzgutachten und die Wirtschaftlichkeit. Persönlich befürworte er die Windkraft: „Der Blick auf Windräder stört mich nicht“, bekennt der Landrat. An der 10H-Regel will Löwl aber festhalten.

Diese bayerische Spezialität bedeutet, dass moderne Windräder, wenn sie weniger als 2,5 Kilometer Abstand zu Wohnsiedlungen einhalten, von der Gemeinde via Bauleitplanung genehmigt werden müssen. Diese Planungshoheit will Löwl den Gemeinden erhalten. Standorte mit 2,5 Kilometer Abstand gibt es aber im dicht besiedelten Landkreis Dachau nicht. Windkraftpläne scheitern nach Löwls Ansicht hierzulande daher an „Rotmilan und Co. oder dem Bürgerwillen, und nicht wegen der 10H-Regel“, ist der Landrat überzeugt.

Wer kümmert sich um Planung, Gutachten, Genehmigung?

Andererseits, so der Arbeitskreis Windenergie, schiebe die 10H-Regel den Bürgermeistern und den Gemeinderäten den Schwarzen Peter zu, weshalb sie oft vor Windkraftprojekten zurückschreckten. Wer kümmert sich um Planung, Gutachten, Genehmigung? Wer trägt das finanzielle Risiko? Hinzu kommt, dass viele Mandatsträger den Aufwand und das finanzielle Risiko eines solchen Projektes scheuen.

600 000 Euro kommen allein für das Planungs-und Genehmigungsverfahren zusammen

„Rund 600 000 Euro kommen allein für das Planungs-und Genehmigungsverfahren zusammen“, rechnet Bürgermeister Erwin Karg aus der selbst ernannten „Windrad-Gemeinde“ Fuchstal im Landkreis Landsberg/Lech vor. Diese Summe habe seine Gemeinde – auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats – vorfinanziert und später der Betreibergesellschaft in Rechnung gestellt. „Wer das Risiko und den Arbeitsaufwand scheut, sollte das Projekt komplett einem Projektierer übergeben, rät Karg.

Ein solcher Projektierer ist zum Beispiel die Firma GP Joule aus der Nähe von Augsburg. „Wir finanzieren das komplette Planungs- und Antragsverfahren auf eigenes Risiko vor und übernehmen alle Arbeiten, von der Standortsuche und -sicherung bis zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag“, erklärte Annette Gärtner von GP Joule. Aber wie können Bürger, Gemeinde und Grundbesitzer vom Windkraftprojekt profitieren? Auch hierfür biete GP Joule eine Lösung, so Gärtner: Zur endgültigen Finanzierung gründete die GP Joule nämlich eine GmbH & Co. KG und übernehme deren Geschäftsführung. An dieser Gesellschaft könnten sich die Bürger beteiligen. Auch die Gemeinde oder Unternehmen sowie Stadtwerke könnten Anteile zeichnen. „Natürlich“ würde sich auch GP Joule beteiligen, nicht zuletzt um zu signalisieren, dass sie von ihrem Projekt überzeugt sind. Der größere Anteil der Kosten werde über Bankdarlehen finanziert.

Für die Gemeinde komme die Gewerbesteuer von rund 12 000 Euro pro Windrad und Jahr hinzu

„Das Interesse der Bürger ist groß“, berichtete Fuchstals Bürgermeister Karg, „wir haben 150 Anteilseigner, und für drei geplante Windräder gibt es schon 500 Interessenten“. Die Rendite habe in Spitzenjahren schon gut neun Prozent betragen – wesentlich mehr, als bei Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen! Für die Gemeinde komme die Gewerbesteuer von rund 12 000 Euro pro Windrad und Jahr hinzu. Und die Grundbesitzer können sich über eine Pacht von insgesamt an die 20 000 Euro pro Jahr freuen.

Allerdings müssten die Bürger erst von den Windkraftprojekten überzeugt werden. In Fuchstal etwa gab es Bedenken vor allem wegen der „Verspargelung der Landschaft“, wie der Bürgermeister berichtet. Bei einem Ratsbegehren stimmten die Bürger aber mehrheitlich für das Projekt. „Jetzt, nachdem die Anlage in Betrieb ist, sind rund 75 Prozent der Bürger dafür“, schätzt Karg. Wichtig sei, die Bürger früh zu informieren und mitzunehmen.

Landrat empfiehlt Bürger- oder Ratsbegehren

Dem stimmt auch Landrat Löwl zu. Er empfiehlt ein Bürger- oder Ratsbegehren, „damit von vornherein der Wille der Bürgerschaft klar ist und sich die Wogen glätten“. Hilfreich könne hier auch eine Infoveranstaltung sein, etwa ein „Tag der erneuerbaren Energie“ mit entsprechenden Infoständen.