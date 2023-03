Stadt will die Wärmewende - Großer Aufwand für Klimaneutralität

Von: Stefanie Zipfer

Die Wärmepumpe gilt als die umweltfreundliche und zukunftssichere Alternative zur Öl- und Gasheizung. Die Nachfrage ist zuletzt stark gestiegen. © Silas Stein/dpa

Um ihr Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, betreibt die Stadt derzeit einen großen Aufwand. Seit Monaten wird ein sogenanntes Integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet, nun soll auch noch ein „Dachauer Wärmeplan“ erstellt werden.

Dachau – Außerdem wird Dachau nun einer Initiative beitreten, die sich für mehr Tempo 30 in Innenstädten einsetzt.

Initiative „Lebenswerte Städte“

Die Initiative „Lebenswerte Städte“ für mehr Tempo 30 in Innenstädten hat seit Dienstag ein neues Mitglied. Mit knapper 8:7-Mehrheit setzten die SPD mit Oberbürgermeister Florian Hartmann, die Grünen und das Bündnis für Dachau im Umwelt- und Verkehrsausschuss durch, dass die Große Kreisstadt dem Zusammenschluss von bislang 517 Kommunen beitritt. Die Initiative fordert, unter anderem, dass Städte in Eigenregie mehr Tempo-30-Zonen einführen dürfen. Bislang ist eine Einführung dieses Tempolimits laut Straßenverkehrsordnung nur bei konkreten Gefährdungen oder vor sozialen Einrichtungen wie etwa Kitas und Schulen möglich.

Während CSU, Freie Wähler Dachau, ÜB und AfD den Beitritt zur Initiative nicht unterstützten, da es in Dachau bereits sinnvolle und wirksame Tempo-30-Regelungen gebe, betonte Umweltreferent Thomas Kreß (Grüne), dass mehr Tempo-30-Zonen in der Stadt helfen könnten, „die Zahl der Verkehrstoten dauerhaft auf null zu senken“. Auch Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) fand die Initiative, die sich für mehr Entscheidungsfreiheit der Kommunen einsetzt, gut: „Wir brauchen größeren Handlungsspielraum, gerade bei größeren Straßen oder Durchgangsstraßen.“

Immerhin: Der Beitritt und die Mitgliedschaft in der Initiative, die im Juli 2021 gegründet wurde, kosten kein Geld. Anders als das Integrierte Klimaschutzkonzept, das der Stadtrat in Auftrag gegeben hatte und dessen Erarbeitung der städtische Klimaschutzmanager Dr. André Suck seit Monaten federführend betreut. Das Konzept soll einen „ganzheitlichen Ansatz zum Thema Energie und Klima“ liefern, mit dem Ziel, am Ende „aktiven Klimaschutz, Klimaanpassungsmaßnahmen und daraus folgende Maßnahmen, die die Energiewende voranbringen, zu erarbeiten“. Suck erinnerte den Umwelt- und Verkehrsausschuss am Dienstag daran, dass Dachau das Ziel einer „Verkehrs- und Wärmewende“ weiter verfolgen müsse und sich derzeit in einem „Transformationsprozess“ befinde. Leider, so Suck, fehlte der Stadt dabei aber bislang „die Strategie“.

Um dieser Strategie einen Schritt näher zu kommen, hatte Suck beim Institut für nachhaltige Energieversorgung, kurz INEV, in Rosenheim einen Energiefachlichen Bericht zur „Energie- und Treibhausbilanz 2019“ samt „Ausblick auf die Potenzialanalyse“ erstellen lassen.

Patricia Pöllmann, Energie- und Klimaschutzberaterin bei INEV, reiste dazu am Dienstag nach Dachau, um den Stadträten im Ausschuss ihre Untersuchungsergebnisse zu berichten. Die wesentlichen Zahlen dabei waren: Was den Anteil erneuerbar erzeugten Stroms und erneuerbar erzeugter Wärme in der Stadt betrifft, liegt Dachau weit unter dem Bundesdurchschnitt. Bei den Treibhausgasemissionen pro Einwohner stehen die Dachauer dagegen gut da, sie produzieren mit 4,8 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr deutlich weniger als der Durchschnittsdeutsche. Rund 66 Prozent des Dachauer Verkehrs sind Pöllmann zufolge motorisierter Individualverkehr, sprich: Autofahrer.

Oberbürgermeister Florian Hartmann mahnte allerdings an, dass Pöllmanns Modellberechnungen auch ihre „Systemgrenzen“ hätten: „Man läuft Gefahr, sich schlechter oder besser zu machen als man ist.“ Denn: Die INEV-Studie sieht Energie beispielsweise nur als „erneuerbar“ an, wenn der Strom dafür aus einem im Stadtgebiet stehenden Windrad oder einer hier aufgebauten Freiflächenphotovoltaikanlage kommt. Dass die Stadtwerke durchaus aber auch Windenergie kaufen können, der anderswo produziert wird, floss in die Studie nicht ein. Hartmann gab sich daher, was die Frage des heimischen Ökostroms betrifft, entspannt: Mittels Wind und Freiflächenphotovoltaik lasse sich dieses Problem „leichter“ lösen. „Der Wärmebereich macht mir eher Sorgen.“

Abgesehen von Umweltreferent Kreß, der anmahnte, die Verkehrswende nicht zu vernachlässigen – „Wir müssen die Nutzung der Busse steigern! Die Menschen sollen für innerstädtische Strecken das Auto stehen lassen“ – war sich der Ausschuss einig, konkret das Thema Wärmeversorgung angehen zu müssen.

Klimamanager Suck hatte auch hierfür eine Strategie. Er schlug dem Ausschuss vor, ein „städteplanerisches Konzept zur Wärmeversorgung von Quartieren und Gebäuden im Stadtgebiet mit der Zielsetzung Klimaneutralität“, kurz „Dachauer Wärmeplan“, anfertigen zu lassen. Kosten: zwischen 80 000 und 100 000 Euro.

OB Hartmann und Umweltreferent Kreß warben für Sucks Plan. „Wir dürfen uns nix vormachen, früher oder später müssen wir das anpacken“, fand Hartmann. Kreß betonte, „hier darf es keine Argumente geben, um dagegen zu stimmen“! Peter Gampenrieder (ÜB) meldete sich doch zu Wort – aber nicht, um Sucks Plan abzulehnen. „Das traut man sich ja eh schon fast nicht mehr“, meinte er ironisch. Vielmehr bat er darum, die „Leute nicht an den Pranger zu stellen“, die noch mit Erdgas heizten. „Früher galt das als saubere Energie!“ Den „Klotz“ alter Gasheizungen „werden wir noch länger am Bein haben“. Klimamanager Suck dagegen betonte, dass es ein „Irrtum“ sei zu glauben, Umweltwärme, sprich Wärmepumpen, eignete sich nur für Neubauten. „Das geht auch im Bestand!“

Wer die „strategische Leitlinie für die zukünftige Energieversorgung im Stadtgebiet“ nun anfertigt und wie lange dies dauern wird, wusste Suck allerdings nicht zu beantworten. Dachau sei sicher nicht die einzige Kommune, die dieses Problem derzeit angehe. Es könne also sein, dass die Suche nach einem geeigneten Fachbüro etwas Zeit in Anspruch nehme.

Was dagegen fest steht: Aktuell gibt es Suck zufolge für die Erstellung kommunaler Wärmepläne noch üppige Fördermittel des bayerischen sowie des Bundeswirtschaftsministeriums. Für finanzschwache Kommunen biete Berlin sogar eine 100-prozentige Kostenübernahme an! Wie der OB gab sich Stadtrat Gampenrieder optimistisch, dass Dachau die Kriterien der Finanzschwäche erfüllt: „Wir haben vielleicht keine Schulden. Aber wir sind auch nicht kreditfähig.“