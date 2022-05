Dachau wird Ulmer Beispiel nicht folgen

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Baulandausweisung nur noch unter gewissen Voraussetzungen? Da gehen die Meinungen im Dachauer Stadtrat auseinander (Symbolbild). © dpa

Soll Dachau nur Bauland ausweisen, wenn die Fläche mindestens zur Hälfte ihr gehört? Die Abstimmung in einem Stadtratsausschuss endete ungewöhnlich.

Dachau – Wenn es nach SPD, Grünen und Bündnis geht, soll in Dachau künftig nur noch neues Bauland ausgewiesen werden können, wenn die Flächen zu mindestens 50 Prozent der Stadt gehören. Zur Erleichterung der Stadtratsopposition fand dieser Plan aber (äußerst knapp) keine Mehrheit.

„Andere Kommunen wie die Stadt Ulm machen es vor“, schrieb die SPD vor knapp zwei Jahren in einem Antrag, der nun, am vergangenen Dienstag, im Bau- und Planungsausschuss des Stadtrats auf der Tagesordnung stand.

Was die Große Kreisstadt dabei konkret von „anderen Kommunen wie Ulm“ übernehmen sollte, ist laut Dachauer SPD die „langfristige Strategie“ im Bezug auf Baulandentwicklung: Die Stadt Ulm, so zitieren die Sozialdemokraten einen Artikel aus dem Nachrichtenportal „Business Insider“, „kauft seit etwa 125 Jahren selbst Grundstücke, um diese zu gegebener Zeit selbst als Bauland einsetzen zu können“. Damit halte Ulm aktuell „rund ein Drittel des kompletten Stadtgebiets in öffentlicher Hand“.

Diesem Beispiel könnte Dachau nun folgen, indem es mittels Bebauungsplänen künftig nur noch dann neues Bauland ausweist, wenn die betroffenen Flächen zu mindestens 50 Prozent der Stadt oder einer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft gehören. „Wir müssen nicht nur für bezahlbaren Wohnraum das Heft des Handelns in die Hand bekommen, sondern auch für die Vermarktung von Gewerbeflächen“, lautete daher die Forderung der SPD-Stadträte, die am Dienstag auch von den Kollegen von Bündnis und den Grünen sowie Oberbürgermeister Florian Hartmann unterstützt wurden.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Für Thomas Kreß (Grüne) war der Fall klar: Die Zeiten, in denen die Grundstücksbesitzer „den großen Reibach“ gemacht hätten, müssten endlich vorbei sein. In Richtung der Stadtratsopposition sagte er: Nur wenn man explizit die „Preise nicht eindämmen will“, stimme man gegen den SPD-Plan.

Ganz so einfach war die Sache dann aber nicht. Aus der Beurteilung des Antrags durch die Bauverwaltung ging nämlich einerseits hervor, dass eine „vorausschauende Bodenbevorratung“ natürlich langfristig eine „erfolgreiche Strategie“ sei. Je mehr eigene Grundstücke die Stadt habe, umso mehr „Gestaltungsraum bei der kommunalen Entwicklung“ habe sie. Seien die Flächen zudem rechtzeitig vor Wertsteigerung gekauft worden, profitieren sie zudem von der Wertsteigerung.

Doch die Verwaltung, allen voran die Stadtkämmerei, wies andererseits auch auf die Schattenseiten des Antrags hin. So sei eine „Politik der Bodenbevorratung“ natürlich richtig, allerdings sei sie im Ballungsraum und bei „gesättigten Grundstückseigentümern nur schwer oder kaum umsetzbar“. Welche Flächen für eine Baulandentwicklung in Dachau in Frage kämen, seien der Stadt und den Eigentümern ohnehin bekannt.

„Den Beteiligten beziehungsweise der Politik muss daher klar sein, dass durch eine verstärkte aktive Grundstückspolitik auch zusätzliche Personalressourcen und Finanzmittel benötigt werden, bei gleichzeitigem Bewusstsein, dass die Ziele der Stadt, also der Grunderwerb, unter Umständen trotzdem nicht erreicht werden können“, heißt es aus der Stadtkämmerei.

Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) war ebenfalls skeptisch. In der Vergangenheit hätten die Oberbürgermeister, wenn sich die Gelegenheit geboten habe, stets „in größtmöglicher Vertraulichkeit“ Grundstücke erworben. Denn natürlich sei es richtig, wenn die Stadt eigenes Bauland erwerbe, aber dies „hier am Marktplatz“ zu diskutieren, sei – speziell was die Preisentwicklung für die begehrten Grundstücke angehe – „nicht der richtige Weg“.

Auch AfD-Stadtrat Markus Kellerer sprach sich gegen diese „starren Regeln“ im Hinblick auf künftige Baulandentwicklung aus. Überhaupt habe die Stadt ja auch gar kein Geld, um als Grundstückskäufer auftreten zu können.

Dass das Lager der Skeptiker am Ende der Diskussion die Oberhand behielt, verdankte es aber weniger seinen Argumenten, als der Mathematik. Denn: Der ansonsten 15-köpfige Ausschuss bestand am vergangenen Dienstag nur aus 14 Köpfen; die Grüne Jasmin Lang fehlte. SPD, Bündnis und Grüne kamen mit dem OB damit nur auf sieben Stimmen – exakt ebenso viele wie CSU, ÜB, Bürger für Dachau und AfD. Die Folge: Bei Stimmen-Gleichstand gilt ein Antrag als abgelehnt.