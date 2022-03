Dachau ist ein teures Pflaster zum Wohnen: Preise um 10 Prozent gestiegen

6566,06 Euro müssen Käufer von Eigentumswohnungen im Landkreis Dachau pro Quadratmeter hinlegen. Damit ist der Kreis der fünftteuerste in Deutschland. © Foto: Hirsch

Der Landkreis Dachau bleibt ein teures Pflaster zum Wohnen. Im zweiten Coronajahr 2021 sind die Preise für Wohneigentum im Landkreis weiter gestiegen – der Landkreis gehört in Bezug auf Wohnen weiterhin zu den teuersten in Deutschland.

Dachau – In einer Erhebung des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) für die Postbank wurde die Immobilienpreisentwicklung in den 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten untersucht. Dachau belegt im Postbank Wohnatlas 2022 mit einem Quadratmeterpreis von 6566,06 Euro für Eigentumswohnungen im Bestand deutschlandweit den fünften Platz unter allen Landkreisen. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 sind die Preise im Landkreis Dachau inflationsbereinigt um 10,06 Prozent gestiegen. Deutschlandweit betrug der Anstieg sogar 14,2 Prozent.

Dachau ist ein teures Pflaster zum Wohnen

Wie die Postbank weiter mitteilt, verteuerten sich in 98 Prozent aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte Eigentumswohnungen im Bestand. Anhaltend niedrige Zinsen, eine ungebremste Nachfrage und ein stagnierendes Angebot bestimmten 2021 den Immobilienmarkt in Deutschland. „Die neuen Rekorde auf dem Immobilienmarkt werden von der Angst vor einer Zinserhöhung sowie steigender Inflation begünstigt. Viele Deutsche flüchten sich in Betongold und schließen dabei zunehmend die Städte in zweiter Reihe mit ein, nachdem Metropolen wie München bereits als überbewertet gelten“, sagt Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft Postbank. „Die Corona-Pandemie hat den Wunsch nach dem eigenen Zuhause nur noch bestärkt und den Radius erweitert.“

Nirgendwo anders müssen Käufer für den Quadratmeter so viel bezahlen wie in München

Deutschlands teuerstes Pflaster ist nach wie vor München. Nirgendwo anders müssen Käufer für den Quadratmeter so viel bezahlen wie in der bayerischen Landeshauptstadt. Der Preis für Eigentumswohnungen im Bestand stieg um weitere 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag 2021 bei durchschnittlich 9732 Euro pro Quadratmeter.

Der bundesweit teuerste Landkreis liegt weiterhin in Nordseenähe: Im Landkreis Nordfriesland, zu dem die beliebten Inseln Sylt, Föhr und Amrum, aber auch Ferienorte wie St. Peter Ording gehören, kostete der Quadratmeter für Eigentumswohnungen im Bestand im vergangenen Jahr im Schnitt 7977 Euro. Auch hier beschleunigte sich der Anstieg gegenüber Vorjahr auf 14,3 Prozent (2020: 4,8 Prozent).

Unter den Top-10 der teuersten Landkreise finden sich neben Nordfriesland nur Landkreise aus dem Speckgürtel Münchens

Unter den Top-10 der teuersten Landkreise finden sich neben Nordfriesland nur Landkreise aus dem Speckgürtel Münchens und aus den Feriengebieten des Alpenvorlandes. In dieser Gruppe legten die Preise im Landkreis Miesbach (7973 Euro) mit 14,9 Prozent am stärksten zu, sodass der Abstand zu Nordfriesland 2021 nur noch wenige Euro beträgt. Im Landkreis Starnberg (7258 Euro) schwächte sich der Zuwachs auf 6,2 Prozent ab, wodurch die Region vom Landkreis München (7454 Euro) von Platz drei verdrängt wurde. Auf Starnberg folgen die Landkreise Dachau, Ebersberg (6343 Euro), Fürstenfeldbruck (6246 Euro), Garmisch-Partenkirchen (5995 Euro) und Freising (5962 Euro).

Familientaugliche Immobilien sind in den Metropolen nicht zu finden

„Seit inzwischen zwei Jahren andauerndes Homeoffice hat viele Menschen über einen Umzug aus der Großstadt in das Umland nachdenken lassen. Trotz deutlich steigender Preise können sich Normalverdienende hier noch am ehesten eine Wohnung mit Arbeitszimmer und Garten leisten, während familientaugliche Immobilien in den Metropolen nicht zu finden sind“, sagt Grunwald.

Bernhard Hirsch