Wohnhäuser und Schuppen fangen Feuer

Ein Schuppen und zwei Wohnhäuser in Dachau brannten lichterloh. © Feuerwehr Dachau

In Dachau hat es am Montagmorgen in einem Holzschuppen gebrannt. Das Feuer weitete sich auf zwei Wohnhäuser aus.

Dachau – Am Montag gegen 6.10 Uhr hat ein direkt an eine Garage angebauter Holzschuppen in der Schwaigstraße aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Da das Feuer laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord auch auf die beiden danebenstehenden Wohnhäuser übergriff, entstand ein Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe.



Alle Bewohner hatten beim Eintreffen der Dachauer Feuerwehr ihre Häuser bereits verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und geht aktuell von einem technischen Defekt an den verlegten Stromleitungen aus. Das abschließende Ergebnis der Folgeuntersuchung durch einen Sachverständigen steht noch aus. dn

