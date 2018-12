Die Wünsche einer kranken Frau

Manche Menschen trifft das Schicksal hart. Susanne R. war selbstständig, hatte ein eigenes Geschäft, bis bei ihr vor wenigen Jahren eine chronische Krankheit ausbrach. Nun, kurz vor dem Rentenalter, muss sie von 486 Euro im Monat leben. Trotzdem denkt sie positiv.

Dachau – Ihr körperlicher Abbau hat langsam begonnen: „Vor acht Jahren konnte ich nicht mehr Radlfahren, schwer Treppensteigen, keine Einkaufstaschen mehr tragen, nichts mehr heben“, sagt Susanne R. (Name geändert) aus dem Landkreis, sie ist kurz vor dem Rentenalter und will anonym bleiben. Sie schiebt einen Trolley vor sich, darin ist ihr etwa zehn Kilogramm schweres Sauerstoffgerät, von dort gehen zwei Schläuche in ihre Nase.

Seit vier Jahren ist Susanne R. auf ihr Sauerstoffgerät angewiesen. Aber bereits „2011 war alles aus“, erzählt sie, damals war sie selbstständig: „Da bin ich auf der Straße schwer gestürzt.“ Sie hatte Asthma, und es ging ihr immer schlechter – sie musste ihren Job aufgeben. Das Asthma verschlimmerte sich, bis sie vor vier Jahren die Diagnose bekam: COPD, eine chronische Lungenerkrankung, außerdem hat sie ein Lungenemphysem – ihre Lungenbläschen am äußersten Ende der Bronchiolen werden zuerst erweitert und dann zerstört. Zudem hat sie Bronchiektasen, krankhafte Ausbuchtungen in den Bronchien, und Osteoporose, Knochenschwund.

Die Krankheit COPD dominiert ihren Alltag: „Ich muss 24 Stunden lang an das Sauerstoffgerät angeschlossen sein.“ Zusätzlich lasten finanzielle Sorgen auf ihr: Pro Monat bekommt die Frührentnerin 416 Euro Grundsicherung, dazu kommen etwa 70 Euro wegen ihrer Schwerbehinderung: insgesamt 486,72 Euro.

Zusatzmedikamente, die ihr die Ärzte empfehlen, zahlt die Krankenkasse nicht. Aber: „Gegen das Asthma habe ich jahrelang Cortison und starke Medikamente eingenommen. Die haben meinen Magen und Darm angegriffen.“ Daher könne ihr Körper nicht mehr alle Vitamine aus der Nahrung ziehen: „Deshalb nehme ich jetzt zum Beispiel Vitamin-D, Eisen oder Magnesium ein.“ Die Zusatzpräparate muss sie aus eigener Tasche zahlen.

Eine weitere Belastung: „Die Krankenkasse zahlt nur Taxifahrten zum Arzt oder ins Krankenhaus“, sagt ihre Schuldenberaterin Lena Wirthmüller von der Caritas Dachau. Doch für Susanne R. ist es schwierig, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen: „Für mich ist es wahnsinnig anstrengend, den Trolley in den Bus und wieder heraus zu schleppen.“ Deshalb ist sie auf das Taxi angewiesen, aber: „Wenn sie in den Supermarkt, zur Apotheke oder zu uns fährt, muss sie das selbst bezahlen“, so Wirthmüller.

Susanne R. würde gern am kulturellen Leben teilnehmen, aber mit 480 Euro im Monat ist das schwierig: „Ich würde so gern mal wieder ins Theater oder in ein Konzert gehen“, sagt sie: „Ich liebe Tschaikowsky, Mozart und die ganzen Musicals.“ Aber eine Taxifahrt zum Beispiel nach München – das sei einfach nicht drin. Trotzdem will Susanne R. nicht aufgeben: „Ich bin ein Optimist.“

Es könnte ihr besser gehen, zum Beispiel mit Akupunktur-Behandlungen. Denn durch die vielen Stürze und das Cortison seien ihre Knochen brüchig geworden. Doch: „Die Krankenkasse zahlt nicht alle Behandlungen“, erzählt sie. „Bei einem Sturz habe ich mir auch mal das Schlüsselbein gebrochen. Da würde mir die Akupunktur gut tun.“

Doch die größte Belastung ist ihre Wohnsituation: Mit einer Verwandten lebt sie in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. „Es wäre einfach gut, wenn ich ein schönes Dach über dem Kopf hätte – auch für die Zeiten, in denen ich nicht mehr nach draußen kann.“

Heute kann sie kurze Strecken noch zu Fuß gehen, aber sie rechnet damit, dass das nicht immer so bleiben wird. Trotzdem denkt Susanne R. positiv. „Ich versuche das Beste daraus zu machen, aber manchmal geht’s einfach nicht – aus finanziellen Gründen“, sagt sie: „Und man verliert halt alle sozialen Kontakte.“

+ Die Spendenaktion

der Heimatzeitung hilft Menschen aus dem Landkreis Dachau wie Susanne R., die unschuldig in Not geraten sind.

