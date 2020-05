XXL-SPD mit fünf neuen Gesichtern im Stadtrat

In der kommenden Legislaturperiode gibt die SPD im Stadtrat den Ton an: Neben erfahrenen Kräften verstärken fünf neue Gesichter die Fraktion.

VON STEFANIE ZIPFER

Dachau – Die SPD im neuen Stadtrat wird eine XXL-Fraktion. Oberbürgermeister Florian Hartmann konnte sein Amt fulminant verteidigen und gab seinen Parteifreunden Rückenwind für ein fast schon historisches Ergebnis: Nicht nur, dass Volker C. Koch, Christa Keimerl, Sören Schneider, Anke Drexler, Sylvia Neumeier und Sophie Kyriakidou den Wiedereinzug schafften; verstärkt werden sie künftig noch von Berkay Kengeroglu, Dennis Behrendt, Sedef Moustafa, Andreas Gahr und Dr. Ramon Rümler. Die SPD bildet damit die stärkste Fraktion im Dachauer Stadtrat. Die Heimatzeitung stellt die Neuzugänge vor.

Berkay Kengeroglu

Ein kompletter Neuling auf der politischen Bühne der Stadt ist der 19-Jährige, der mit seinen Eltern und den beiden Geschwistern in Etzenhausen lebt, nicht: Seit sechs Jahren schon engagiert er sich im Jugendrat der Stadt für die Belange junger Menschen. „Jetzt“, sagt er, „war der passende Zeitpunkt, einen Schritt weiter zu gehen und mich für alle Dachauer Bürger einzusetzen.“ Klar, dass der Jura-Student dabei vor allem die Belange seiner Generation im Blick hat. Aber Kengeroglu denkt auch über den Tellerrand hinaus: Er wolle Politik machen für alle Bürger, die Stadt solle „den wachsenden Anforderungen gerecht werden, sich nachhaltig und zukunftsorientiert weiterentwickeln“. Angst vor der Verantwortung hat er dabei nicht: „Jetzt ist es an der Zeit, als stärkste Fraktion im Dachauer Stadtrat unser Programm durchzusetzen und nicht nur unsere Wähler zufriedenzustellen, sondern auch alle anderen Bürger zu überzeugen“, sagt Kengeroglu.

Dennis Behrendt

Anders als Kengeroglu ist der 26-jährige Behrendt kein gebürtiger Dachauer. Er kam 2012 „aus beruflichen Gründen“ in die Große Kreisstadt. Als ihm dann relativ schnell bewusst wurde, „dass ich hier lange wohnen bleiben möchte, habe ich beschlossen, mein Engagement auszubauen“ – er ging zur SPD. Der Leiter des BRK-Rettungsdiensts verspricht, den „deutlichen Auftrag der Wähler mit aller Kraft“ umsetzen zu wollen, das SPD-Wahlprogramm sei ja „ein sehr guter Fahrplan für die kommende Amtsperiode“. Aufgrund der Coronakrise war Behrendt zuletzt natürlich sehr eingespannt, weshalb auch noch keine Zeit blieb, mit seinen neuen Kollegen in Kontakt zu treten.

Sedef Moustafa

Die 33-jährige Sedef Moustafa wurde in Dachau geboren, wuchs in Weichs auf und lebt heute mit ihrer Familie – das sind ihr Mann sowie zwei Kinder – im Stadtteil Augustenfeld. Dass Moustafa in der Lage ist, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, bewies sie während ihrer Ausbildung: Nach einer Banklehre und dem Abitur an der Dachauer BOS schloss sie ihr anschließendes Jurastudium an der LMU München schon als junge Mutter ab: Die „relativ freie Zeiteinteilung“ habe es ihr ermöglicht, die Nachmittage „auf dem Spielplatz mit meinem kleinen Sohn zu verbringen“. In der SPD ist sie nun schon „seit einigen Jahren aktiv“, da sie, wie sie es formuliert, „die politische Sichtweise der SPD sehr unterstützt“. Da das Stadtratsteam der Sozialdemokraten „sehr vielseitig geprägt“ ist, sei sie überzeugt, das große Vertrauen der Wähler rechtfertigen zu können: Gemeinsam werde man die Herausforderungen „sehr gut meistern“, dies werde „sich auch auf die Stadt Dachau vorteilhaft auswirken“.

Andreas Gahr

Der gebürtige Münchner Gahr kam über seine Frau, eine Dachauerin, in die Große Kreisstadt. Bei der Politik landete er über das Bürgerbegehren „Raum für Kinder“. Ein Stadtrat hatte den zweifachen Familienvater damals darauf hingewiesen, „dass es immer einfach sei, sich an Einzelthemen aufzuhängen. Aber wer Verantwortung von Kommunalpolitikern einfordert, sollte sich überlegen, diese Verantwortung auch selbst im Rahmen seiner Möglichkeiten zu übernehmen. Also statt von außen nur zu kritisieren, eher von innen zu bewegen. Und so kam ich zur Dachauer SPD“. Sein Steckenpferd in der Stadtratsarbeit sind für den Projektmanager für erneuerbare Energien natürlich die Umwelt und Wirtschaft sowie Sport.

Allerdings ist der 47-Jährige angesichts der Coronakrise realistisch genug zu wissen, dass eine drohende Rezession „das Wirken im Stadtrat beeinträchtigen wird“. Insofern, gibt er zu, ist es auch weniger das gute Wahlergebnis, das ihn unter Druck setzt, sondern eher die „Corona-Lage“: Diese werde „unsere Zielstellungen im Stadtrat in den kommenden Jahren beeinflussen und uns zu schweren Entscheidungen zwingen“.

Dr. Ramon Rümler

Der Kinderarzt Ramon Rümler ist eigentlich ein Kölner, kam dann aber über sein Studium nach München und im Jahr 2011 durch die Übernahme einer Kinderarztpraxis schließlich nach Dachau. Der 50-Jährige, der am Unteren Markt lebt, hat sich aber gut eingelebt, wie er sagt, er schätzt die „überschaubare“ Größe der Stadt, die „offenen Menschen, kurzen Wege, die zentrale Verkehrsanbindung und die gute Lebensqualität“. Seit 1997 ist er SPD-Mitglied, da er „lieber etwas einbringen als meckern“ will. Wie die anderen SPD-Neulinge ist ihm das Gemeinsame in der Stadtratsarbeit wichtig. Dass es dabei zu „lebhaften Debatten in der eigenen Fraktion und mit allen anderen Parteien kommen wird“, darauf freut er sich besonders.