„Ideologie der Nazis ist wieder da“

Dachau – Vor 74 Jahren ist das Konzentrationslager Dachau befreit worden. Am morgigen Sonntag finden an der KZ-Gedenkstätte Dachau die Gedenkfeiern zum 74. Jahrestag statt. Auch Ernst Grube (86), KZ-Überlebender und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, nimmt unter anderem daran teil. Er blickt mit großer Sorge auf die aktuelle politische Entwicklung, wie er vor wenigen Tagen im Bayerischen Rundfunk sagte. Grube zeigte sich überzeugt, dass die Ideologie der Nationalsozialisten wieder da sei.

Abba Naor, Vizepräsident des Comité International de Dachau, wird in diesem Jahr nicht bei den Gedenkfeiern sprechen. Der 91-jährige Holocaust-Überlebende könne aus gesundheitlichen Gründen im Moment die lange Anreise aus Israel nicht auf sich nehmen, wie Kulturamtsleiter Tobias Schneider auf Nachfrage mitteilte. Bei der Gedenkfeier am morgigen Sonntag spricht anstelle von Abba Naor der Dachau-Überlebende Jean Samuel aus Frankreich. Die Ansprache von Abba Naor bei der Gendenkfeier am Todesmarsch-Mahnmal am heutigen Samstag um 18 Uhr entfällt.

Die Gedenkfeiern am Sonntag beginnen mit dem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Klosterkirche. Mit der evangelischen Pfarrerin Claudia Buchner (30) von der Versöhnungskirche predigt erstmals eine Frau. Um 9.45 Uhr lädt der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern am jüdischen Mahnmal zu einer Gedenkfeier ein.

Um 10.45 Uhr beginnt die zentrale Gedenkveranstaltung durch das Comité International de Dachau (CID), das internationale Lagerkomitee der Überlebenden und deren Angehörigen, vor dem ehemaligen Krematorium. Dort sprechen Jean Samuel sowie Oberbürgermeister Florian Hartmann. Nach einer Gedenkminute folgt ein Gang zum ehemaligen Appellplatz.

Ab 11.30 Uhr spricht Dr. Gabriele Hammermann, Leiterin der KZ-Gedenkstätte, ein Grußwort. Es schließen sich Reden des bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Prof. Dr. Michael Piazolo, und des Präsidenten des Comité International de Dachau, General Jean-Michel Thomas, an, bevor knapp 100 Kränze vor dem Internationalen Mahnmal niedergelegt werden. Gegen 13 Uhr folgt eine Gedenkstunde am ehemaligen „SS-Schießplatz Hebertshausen“.

Ernst Grube blickt mit großer Sorge auf die politische Entwicklung. Im „Interview der Woche“ im Bayerischen Rundfunk nannte er als Beispiele die Abschottung Europas gegenüber Flüchtlingen, die Spannungen im Verhältnis zu Russland und einen zunehmenden Rassismus. Letzterer habe inzwischen selbst die deutschen Parlamente wieder erreicht.

Umso mehr will sich Grube weiter für das engagieren, was sich die befreiten Häftlinge der deutschen Lager 1945 geschworen haben und was heute als Schriftzug am Appellplatz des einstigen KZ Dachau prangt: „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg“. Der 86-Jährige sagte: „Ich fühle mich als notwendiger Streiter für Frieden, gegen Rassismus und Antisemitismus und hoffe, dass ich Erfolg habe.“

