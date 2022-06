Zu wenig Wasserflächen für Schwimmkurse

Von: Nikola Obermeier

Die Zahl der Nichtschwimmer ist so hoch wie nie.

Die Wartelisten für Schwimmkurse sind lang, die Zahl der Kinder, die nicht schwimmen können, ist groß. Eine Ursachensuche.

Dachau – In Bayern können rund 200 000 Kinder nicht schwimmen, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft bekanntgab. Wie viele es im Landkreis Dachau sind, lässt sich schwer beziffern. Aber auch hier ist das Problem nicht primär der Lockdown, sondern die fehlenden Kursbahnen in Hallenbädern. Das berichten die Stadtwerke Dachau, die Wasserwacht Dachau und der Schwimmverein Dachau.

Optimales Alter für einen Schwimmkurs ist fünf bis sechs Jahre

Das richtige Alter, ein guter Schwimmkurs und die Begleitung der Eltern: Diese Dinge sind wichtig, damit ein Kind schwimmen lernt. Die meisten Kinder, die Kurse besuchen, sind fünf bis sechs Jahre alt, erklärt Barabara Kern, Bäder-Chefin der Stadtwerke. Bei den Stadtwerken haben im vergangenen Jahr 621 Kinder zwischen fünf und sechs Jahren einen Kurs absolviert, wie Kern mitteilte. Dieses Alter sei optimal, um schwimmen zu lernen. Denn mit etwa fünf Jahren seien Kinder dazu in der Lage, zielgerichtete Schwimmbewegungen umzusetzen. Der Kurs, der bei den Stadtwerken mit dem Seepferdchen abschließt, umfasst zehn Einheiten. „Das reicht höchstens für das Seepferdchen, aber nicht, um Sicherheit im Wasser zu erlangen“, erklärt Kern.

Hier sind die Eltern gefragt: Die Sicherheit müssen die Kinder weiter trainieren. Aber viele Eltern haben offenbar keine Zeit, um mit den Kindern schwimmen zu gehen, so Kern: „eine Problematik, die wir schon länger beobachten“. Daher müssen immer mehr Kinder einen zweiten und dritten Schwimmkurs absolvieren. „Denn es kann durchaus sein, dass die Kinder das Schwimmen wieder verlernen – es ist nicht getan mit nur einem Kurs!“

Eltern müssen nach dem Kurs fleißig mit dem Kind schwimmen

Diese Beobachtung hat auch Oliver Welter gemacht, Vorsitzender der Wasserwacht Dachau: „Wenn ein Kind nach einem Kurs nicht mehr zum Schwimmen kommt, ist der Kurs verschenkt.“ Auch mache es wenig Sinn, dass jüngere Kinder an einem Schwimmkurs teilnehmen. Kurse für jüngere Kinder seien möglicherweise ein guter Schritt zur Wassergewöhnung, aber sinnvoll sei es, wenn Fünf- bis Sechsjährige einen Kurs mit dem Seepferdchen am Ende machen – und danach eben weiter trainieren.

Dass der Ansturm auf Schwimmkurse enorm sei, beobachtet Welter auch bei seiner Wasserwacht: Gemeinsam mit der Vhs Indersdorf werden Schwimmkurse im Hallenbad Indersdorf angeboten – die immer schnell ausgebucht sind. Das Problem sei nicht ein Engpass an Schwimmlehrern, sondern der Mangel an Wasserflächen. Zwar gebe es im Landkreis drei Hallenbäder, die außerhalb der Schulzeiten zu haben sind, aber „letztlich konkurrieren wir mit allen Freizeitaktivitäten, die Wasser haben wollen, wie Wasserball, Wassergymnastik und vieles mehr“. Schwimmkurse im Freibad funktionieren nicht, so Welter. Ein fünfjähriges Kind bei Nieselregen und 16 Grad im kalten Wasser: „Wir haben es mal probiert, aber das Feedback war schlecht, sowohl von den Eltern als auch von den Teilnehmern.“

Schwimmkurse im Freien haben sich nicht bewährt

Auch der Schwimmverein Dachau startete vergangenes Jahr den Versuch, einen Schwimmkurs im Freibad abzuhalten – um den pandemiebedingten Rückstau aufzuholen. „Aber das Wasser ist zu kalt, das Wetter und damit die Termine zu unsicher“, erklärt Vorsitzender Stefan Hefele. „Die Kinder haben daran keinen Spaß.“ Vier Kurse pro Jahr bietet der SVD an, je zwei Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Kurse, mit jeweils 12 bis 15 Teilnehmern. Pro Saison bringt der SVD also im Schnitt 60 Kinder komplett durch beide Kurse. „Die Kurse sind alle voll, wir haben eine große Nachfrage“, so Hefele. Die Wartezeit sei aktuell für Externe „quasi unendlich“, „da wir unsere Kapazitäten mit Kindern aus unserem Eltern-Kind-Schwimmen sowie Bestandsmitgliedern aus dem Kinderturnen und Nachwuchs von Vereinsmitgliedern bereits voll ausnutzen. Alle anderen Anfragen müssen wir aktuell ablehnen“, so Hefele.

Der Schwimmverein unterrichtet nach dem modernen Swimstars-Konzept, bei dem Kinder zunächst Kraul- und Rückenschwimmen und erst später das „koordinativ anspruchsvolle Brustschwimmen“ lernen, so Hefele. „Unsere Kurse sind auf ein Einstiegsalter zwischen vier und fünf Jahren ausgelegt.“ Auf die Begleitung der Eltern ist der Schwimmverein nicht angewiesen: „Für die Schwimmkurse muss man bei uns Mitglied werden und hat die Möglichkeit, im Kurssystem aufzusteigen“, so Hefele. „Die Nachsorge übernehmen wir also selbst.“ Auch der SVD könnte mehr Kurse anbieten, das Problem ist die mangelnde Kapazität – also die fehlenden Kursbahnen.

Kurse für Schulkinder nehmen bei den Stadtwerken viel Raum ein

Dieses Problem haben auch die Stadtwerke. „Irgendwann sind einfach die Kapazitäten erschöpft von unserem kleinen Bad“, so Kern. „Wenn gleichzeitig zwei Kurse stattfinden, dann ist das halbe Nichtschwimmerbecken belegt.“ Und eine Gruppe von zehn Kindern verursache durchaus Wellengang – was andere Badegäste stört. Daher müsse man auf ein ausgewogenes Miteinander achten.

Bei den Stadtwerken nehmen auch die Kurse für Schulkinder viel Raum ein: Im Schuljahr 20/21 absolvierten 28 Dritt- und Viertklässler einen Schwimmkurs, 21/22 waren es 39 Kinder. „Seit die Bäder wieder offen sind, haben wir unsere Aktivitäten erhöht, vielen Kindern in der Grundschule das Schwimmen zu lernen“, so Kern. In diesem Jahr gab es pro Kind und Schwimmkurs sogar einen Zuschuss von 50 Euro vom Staat zu einem Schwimmkurs, der mit dem Seepferdchen abschließt.

