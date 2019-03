Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Kaum hat die Saison für Motorräder begonnen, haben sich Donnerstag und am gestrigen Freitag bereits zwei schwere Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern ereignet. Beide Kradfahrer zogen sich bei Kollisionen mit Autos schwere Verletzungen zu.

Dachau – Beide Unfälle ereigneten sich im Dachauer Stadtgebiet. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt, bog eine 24-jährige Münchnerin mit ihrem BMW am Donnerstag gegen 17.45 Uhr von der Schwarzhölzlstraße nach links in die vorfahrtsberechtigte Alte Römerstraße ein. Sie übersah dabei ein in Richtung Schleißheimer Straße fahrendes Motorrad der Marke Suzuki. Bei der folgenden Kollision stürzte der 22-jährige Suzuki-Fahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Münchner kam ins Klinikum Dritter Orden in der Landeshauptstadt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Der zweite Zusammenstoß geschah am Freitag im morgendlichen Berufsverkehr. Laut PI Dachau bog eine 27-jährige Frau mit ihrem VW Polo gegen 6.45 Uhr von einem Grundstück nach rechts in die Newtonstraße ein. Sie übersah dabei ein von links kommendes, in Richtung Siemensstraße fahrendes Motorrad. Es kam zur Kollision, wobei der Honda-Fahrer stürzte. Der 35-jährige Schwabhausener musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Dachau gebracht werden, die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13 000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Dachau zur Verkehrslenkung und Fahrbahnreinigung eingesetzt.