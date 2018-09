Mit dem BMW in Sparda-Bank gefahren

Eine 64-jährige Dachauerin hat am Montagnachmittag Rückwärts- und Vorwärtsgang verwechselt – und landete mit ihrem BMW fast in Sparda-Bank.

Dachau- Gegen 16.30 Uhr wollte die Autofahrerin aus der Parkbucht in der Münchner Straße ausparken – und legte statt dem Rückwärts- den Vorwärtsgang ein, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Sie fuhr mit ihrem BMW gegen das Gebäude. An der Bank wurde ein Fenster beschädigt. Die Feuerwehr Dachau wurde gerufen, um das Auto zu bergen und das Fenster der Bank zu verschalen. Der Schaden an der Bank beträgt rund 40 000 Euro, am BMW etwa 10 000 Euro. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock.

dn