Zusammenbruch am Steuer

Ein tragisches Unglück hat sich am Montagmorgen auf der Dachauer Straße in Moosach ereignet.

Moosach/Dachau – Ein 64-jähriger Dachauer war gegen 8.15 Uhr in Richtung Große Kreisstadt unterwegs, als er am Steuer seines Audi ohnmächtig wurde. Ein hinter ihm fahrender Mann bemerkte die Notlage und informierte die Polizei. Da der Audi verriegelt war, mussten die Beamten die Seitenscheibe einschlagen, um an den Bewusstlosen zu gelangen. Weil der automatikangetriebene Audi außerdem wieder anfing zu rollen, versperrte ein weiteres Polizeiauto den Weg. Schließlich gelang den Polizeibeamten die Rettung des Mannes und sie konnten mit den Reanimationsmaßnahmen beginnen. Per Rettungswagen wurde der 64-Jährige schließlich in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich der Dachauer „nach derzeitigem Ermittlungsstand in intensivmedizinischer Behandlung, ein Ableben ist nicht auszuschließen“. An dem Polizeifahrzeug sowie dem Audi entstand geringer Sachschaden.

mm