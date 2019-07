Der Aero-Club Dachau geht in die Luft

Der Aero-Club Dachau (ACD) hat mit Nachbarn und Freunden sein alljährliches Flugplatzfest gefeiert. Eine Attraktion jagte die nächste.

Dachau/Gröbenried – Zudem ließen sich zahlreiche Kommunalpolitiker auf dem Gröbenrieder Vereinsgelände blicken, darunter Oberbürgermeister Oberbürgermeister Florian Hartmann und Bürgermeister Simon Landmann sowie zahlreiche Dachauer Stadträte, Bergkirchner Gemeinderäte und Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath.

Nach einem vormittäglichen Gottesdienst herrschte den ganzen Tag über „großer Andrang“, wie sich Organisator Valentin Faust freute. Die Besucher konnten in einem Motorsegler oder Segelflugzeug des Vereins mitfliegen und dabei die Heimat von oben betrachten.

Der Aero-Club freute sich laut Faust zudem ganz besonders, sein neues Flaggschiff, ein doppelsitziges Segelflugzeug mit Klapptriebwerk vom Typ „Arcus T“, für Gastflüge einsetzen zu können.

Als Familienfest ausgelegt, gab es natürlich auch für die Kinder jede Menge Programm: eine Tombola, Fliegerbasteln oder der „Flying Circus“.

Fliegerisches Highlight des Fests aber war neben der neuen „Arcus“ des ACD eine „Boeing Stearman“, ein Doppeldecker aus den 40er Jahren mit 16-Zylinder-Sternmotor, der mit seinem donnernden Motorensound gewaltigen Eindruck auf die Besucher machte.

„Mit dem Fest haben wir unseren Nachbarn einen schönen Tag am Flugplatz bereitet und wir haben nahezu alle unsere Speisen verkauft“, lautete am Ende das Fazit von Faust. Und dann noch ein Lob an das Team: „Unsere Mitglieder, die teilweise mit ihren gesamten Familien mithalfen, haben zwar ordentlich geschuftet, aber am Ende waren alle trotz der Erschöpfung stolz und glücklich auf ihre Leistung!“ Damit habe sich laut Faust auch das Ergebnis der Umfrage zum Flugplatzfest aus dem Winter in der Praxis bestätigt: „Die ACDler wollen das Fest weiter machen!“

