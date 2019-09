Dachauer Aktivisten fahren zu Großdemo

Michael Staniszewski beim Klimastreik am vergangenen Freitag in München.

Fridays-for-Future-Sprecher rechnet morgen mit 100 Mitfahrern

von Anna Schwarz schließen

Am morgigen Freitag soll der bisher größte Klimastreik weltweit stattfinden – auch in München, kündigt Fridays for Future (FFF) Deutschland an. Anlass dafür: Das Klimakabinett tagt in Berlin, und in New York wird einer der wichtigsten UN-Gipfel vorbereitet. Deshalb fahren auch die Dachauer FFF-Aktivisten nach München.