Die Metzgerei Gasteiger schließt für immer

Dachaus Altstadt ist schon bald um ein traditionsreiches Geschäft ärmer. Die Metzgerei Gasteiger schließt nach über 55 Jahren für immer ihre Türen – aus gesundheitlichen Gründen. Am kommenden Samstag ist der letzte Verkaufstag.

Dachau – „Es ist traurig, aber es geht nicht anders“, sagt Seniorchefin Maria Gasteiger. Die Entscheidung musste so plötzlich getroffen werden, da sich der Junior-Chef Hans-Peter Gasteiger einer Operation unterziehen muss. Senior-Chef Johann Gasteiger ist 79 Jahre alt und kann das Geschäft nicht alleine mit seiner Frau führen. „Mit halber Kraft kann man kein Geschäft führen, und Nachwuchs in diesem Bereich zu finden, ist schwer.“

1962 wurde der Familienbetrieb gegründet, zuerst noch in der Freisinger Straße, 1972 erfolgte der Umzug in die Konrad-Adenauer-Straße an den Fuß der Altstadt, wo der Metzger zu einer Institution wurde, die besonders für die zahlreichen Stammkunden nur schwer aus dem Stadtbild wegzudenken ist. Stammkundin Roswitha Bsureck beispielsweise ist sichtlich geschockt, als sie vor Ort von der Schließung erfährt und erklärt, was das Geschäft ausmacht: „Das jetzt zu hören tut mir in der Seele weh. Es ist zwar nicht der einzige Einkaufsmöglichkeit hier, aber die einzige, in der man sich richtig wohl fühlt!“

ahu