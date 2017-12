Amper-Kliniken und Verdi nähern sich an

Und sie bewegen sich doch: Nach wochenlangen, vergeblichen Verhandlungen haben sich die Amper-Kliniken AG und die Gewerkschaft Verdi in den Tarifverhandlungen für den nicht-ärztlichen Dienst angenähert. Eine Lösung scheint möglich.

Dachau – Am Rande der jüngsten Tarifgespräche habe sich die Gewerkschaft für einen Wechsel vom bisherigen Haustarifvertrag zum Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) ausgesprochen, teilt die Klinik mit. Diesen Ansatz habe Helios nach eigenen Angaben aufgegriffen und zugesagt, entsprechende Gespräche mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV Bayern) aufzunehmen.

„Es liegen harte Verhandlungen hinter uns, aber in der letzten, sehr konstruktiven Runde haben wir einen gemeinsamen Weg finden können. Mit der Zustimmung zu dem von Verdi favorisierten Tarifvertragswechsel möchten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich signalisieren, dass wir ihre Interessen und Belange ernst nehmen“, so Marcus Sommer, Vorstand der Amper-Kliniken.

Die Amper-Kliniken werden nun zunächst mit dem KAV Bayern erörtern, ob, zu welchem Zeitpunkt und zu welchen Rahmenbedingungen eine Mitgliedschaft möglich ist. In den kommenden Wochen wird dann in einem nächsten Schritt mit der Gewerkschaft ein gemeinsamer Fahrplan für eine etwaige Überleitung definiert.

„Es liegt noch viel Arbeit in den nächsten Wochen vor uns. Positiv ist jedoch, dass nach unserer Wahrnehmung nun wieder alle an einem Strang ziehen“, so Sommer.

Die Gewerkschaft Verdi war gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar. dn