34-Jähriger stellt Ex-Freundin nach: 1200 Euro Geldstrafe

Von: Thomas Zimmerly

1200 Euro muss ein 34-Jähriger zahlen, weil er seiner Exfreundin nachstellte. © imageBROKER/Lilly via IMAGO

Dachau – „Ich habe eine Grenze überschritten, die ich nie überschreiten wollte“, sagte der Angeklagte zu Richter Tobias Bauer. Er sei erst aufgewacht, als die Polizei mit sechs Leuten in seine Wohnung gestürmt sei.

Die Grenzübertretung des 34-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Dachau sah so aus: Er traktierte seine ehemalige Lebensgefährtin, von der er (!) sich im Dezember 2021 getrennt hatte, monatelang mit Telefonaten, E-Mails oder Voicemails und versetzte sie dadurch in Angst und Schrecken. Einmal tauchte der Grenzüberschreiter sogar an der Arbeitsstelle seiner Ex-Freundin auf.

Das Motiv des Nachstellers: übersteigerte Eifersucht

Der Staatsanwalt sprach in der Hauptverhandlung vor dem Dachauer Amtsgericht von „massiven, andauernden Handlungen“, obwohl die Frau „keinerlei Kontakt mehr wollte“. Das Motiv des Nachstellers: „übersteigerte Eifersucht“. Besonders perfide: In seinen Nachrichten drohte der Angeklagte immer wieder, sich umbringen zu wollen. Dabei verwendete er Textbausteine des Berliner Rappers Zate, der in seinem Repertoire Lieder wie „In Liebe, dein Ex“ hat.

Unerlaubte Waffe in Wohnung gefunden

Zum Vorwurf der Nachstellung kam in der Hauptverhandlung auch noch das Delikt des unerlaubten Waffenbesitzes hinzu. Die Beamten hatten bei der Durchsuchung der Wohnung des 34-Jährigen ein verbotenes Fallmesser gefunden, wie es in der Bundeswehr verwendet wird.

Angeklagter zeigte Reue

Vor Gericht war der Angeklagte vollumfänglich geständig. Er habe sich „komplett aus Socialmedia zurückgezogen“ und bereue die Tat. Den Kontakt zu seiner Ex-Freundin habe er komplett abgebrochen. Eine neue Liebe mache alles einfacher. Ein neuer Job als Auszubildender im Einzelhandel, der ihm viel Spaß mache, lenke ab.

Ex-Freundin musste nicht aussagen

Richter Bauer verurteilte den 34-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro. Jede einzelne Handlung sei harmlos gewesen, sagte der Vorsitzende, doch die Vielzahl an Mitteilungen sei nicht zu tolerieren. „Damit kann man niemanden überzeugen oder zurückgewinnen.“ Aber er halte es dem Angeklagten sein Geständnis zugute. „Ihre Ex-Freundin hatte wirklich Angst gehabt und war sehr erleichtert, dass sie nicht vor Gericht erscheinen musste.“