„Ich will zu Olympia!“: Der Dachauer Bepo-Beamte Sideris Tasiadis spricht über Spitzensport und Polizeidienst

Sideris Tasiadis, 28, einer der weltbesten Kanusportler und gleichzeitig Mitglied bei der Bereitschaftspolizei Dachau ist zum Beamten auf Lebenszeit ernannt worden. Der Olympia-Zweite von 2012 hat damit erfolgreich das Spitzensportprogramm der bayerischen Polizei durchlaufen.

Dachau – Tasiadis war einer der ersten Spitzensportler, der das seit 2012 laufende duale Karrierefördersystem nutzt. Seine Ausbildung bei der Bepo Dachau dauerte viereinhalb Jahre. Derzeit durchlaufen 26 Auszubildende Spitzenathleten aus den Bereichen Wildwasserkanu, Leichtathletik, Judo, Schießen, Ringen, Radfahren, Schwimmen, Turnen, Rudern, Sportklettern, Karate und Taekwondo das Förderprogramm. Seit 1. Februar ist der 28-jährige gebürtige Augsburger Polizeiobermeister. Er bleibt weiterhin der Bepo Dachau unterstellt, leistet seinen Wach- und Streifendienst bei der Polizeiinspektion Friedberg ab – wenn er nicht in seinem Kanadier-Boot auf dem Wildwasser durch den Stangenwald kurvt. Im Interview mit der Heimatzeitung spricht der Weltklasseathlet über seinen zweigleisigen Lebensweg.

+ In Uniform: Erster Polizeihauptkommissar Armin Nebel (links) gratuliert Sideris Tasiadis zu seiner Ausbildung. © Polizei

Herr Tasiadis, Sie sind 2012 von der Bundeswehr zur Polizei gewechselt. Was waren die Gründe?

Ich habe bei der Polizei mehr Sicherheit, dass ich gefördert werde. Bei der Bundeswehr war ich immer nur Zeitsoldat für ein Jahr. Und wenn ich bei nationalen Wettbewerben nicht beständig unter die drei Besten gekommen wäre, wäre ich beim Bund rausgeflogen. Bei der Polizei habe ich diesbezüglich ein Jahr Schonfrist. Ein weiterer Grund ist, dass ich eine fertige Ausbildung habe. Das gibt Sicherheit für die Zeit nach der sportlichen Karriere.

Während der Polizei-Ausbildung: Wie viel Zeit hatten Sie fürs Training und wie oft waren sie bei der Bepo?

Ich war im Jahr acht Monate freigestellt. Die restlichen vier Monate war in der Ausbildung in Dachau. Hier war ich von 7 bis 14 Uhr bei der Polizei. Dann bin ich ins Kanuzentrum Augsburg gefahren, wo dann zwei Trainingseinheiten anstanden – eine auf dem Wasser und eine beispielsweise im Kraftraum.

Bekommen Sie Extrazeit für die Vorbereitungen auf die großen Veranstaltungen wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften?

2019 steht die Olympia-Quali vor der Tür. Dafür muss ich mich bei vier Wettbewerben national und international beweisen. Im September steht dann fest, ob ich bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio dabei bin. Bis zu Olympia bin ich komplett freigestellt. Dafür bin ich sehr dankbar.

Sie haben die Silbermedaille bei Olympia 2012 in London geholt, waren unter anderem zweimal Juniorenweltmeister sowie Europameister. Was für Ziele haben Sie noch?

Ich will ein drittes Mal zu Olympia. Wenn das nicht klappen sollte, gibt es ja noch die Spiele 2024 in Paris. Und ich möchte noch mal Weltmeister werden.

Zur Person

Sideris Tasiadis, 28, ist in Augsburg geboren. Er begann 2000 mit dem Kanusport. Im Einer-Canadier wurde er 2012 Olympia-Zweiter sowie Europameister. 2013 wurde er Gesamtsieger im Weltcup. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio belegte er nach Bestzeit in Qualifikation und Semifinale am Ende Rang fünf. Tasiadis, dessen Eltern aus Griechenland stammen, wohnt in Friedberg und startet für den TSV Schwaben Augsburg.