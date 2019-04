Der Dachauer Buchautor Joachim Burghardt erwandert sich seine Heimat

Joachim Burghardt ist leidenschaftlicher Wanderer - und muss dafür nicht einmal ins Ausland. Denn: Er erwandert sich seine Heimat. Und schreibt Bücher über deren Schönheit.

Freitag, 7.20 Uhr. Ich treffe mich mit Joachim Burghardt, einem Dachauer Wanderbuchautor. Gemeinsam wandern wir das letzte Stück seiner Tour vom Münchner Olympiapark bis zu unserer Redaktion mitten in Dachau. Gute sechs Kilometer, vom Karlsfelder Bahnhof entlang der Würm, quer durch Dachau-Süd, weiter zum Gröbenbach bis hin zum Ziel. Dabei erzählt mir Burghardt vom Wandern, gibt Tipps und weckt auch in mir die Sehnsucht, einfach mal den Rucksack zu schnappen und loszulaufen.

+ 58 Touren hat Joachim Burghardt in seinem Wanderführer dokumentiert. © fsa

Joachim Burghardt ist 36 Jahre alt und gebürtiger Dachauer. In der Kreisstadt wohnt er nach wie vor, heute mit seiner Frau und seinen Kindern. Er arbeitet in München im Redaktionsbüro „Die Wortstatt“, das unter anderem die Publikationen der beiden großen Münchner Alpenvereinssektionen betreut, darunter das Bergmagazin „alpinwelt“. Trotz dreier Kinder, viel Arbeit und wenig Freizeit hat Burghardt eine Leidenschaft: das Wandern. „Lieber gehe ich mal schnell und in Eile, als gar nicht“, sagt er, denn viel Zeit für seine Passion bleibt nicht. „Jeder freie Sonntag wird genutzt, auch für kurze, drei- bis vierstündige Einheiten.“

Als Kind ging der 36-Jährige mit seinem Vater zwar öfter in die Berge, doch eine „Bergleidenschaft“, wie er es nennt, entwickelt er erst im Erwachsenenalter. Rund 600 Gipfel erklomm er, bevor er nach und nach das Wandern für sich entdeckte. „Früher habe ich schon einzelne Wanderungen mit Freunden gemacht. Aber das war mehr Sport und Abenteuer als Wandern“, sagt Burghardt, der von „Gehmarathons“ spricht, denn die Strecken, die er seinerzeit absolvierte, waren 20 bis 50 Kilometer lang.

„Wandern ist vielfältiger, das ist etwas für den Geist. Da sieht man Landschaften und denkt über die Geschichte nach“, sagt Burghardt und meint, dass die meisten Menschen ein zu starres Bild davon haben: Es müsse in besonders idyllischer Umgebung sein, weiter weg sein, und man brauche eine Tour, ein Programm. Er selbst sieht das anders: „Man muss viel offener sein, freier, und einfach mal von der Haustür weg loslaufen.“ Beim „urbanen Wandern“ würden Natur und Verkehr vereint. Und: Mit dem Auto wolle man einfach nur schnell von A nach B, so Burghardt, alles, was dazwischen liege, sei einfach nur lästig. Gehe man die Strecken aber, werde man damit konfrontiert. „Oft ist da, wo es am lautesten ist und der meiste Verkehr fließt, bereits 200 Meter weiter wunderbare Natur. Das erwartet man gar nicht.“

Das beste Beispiel hierfür: Bei unserer Wanderung entlang der Würm kommen wir an einem großen Damwildgehege vorbei. Im Hintergrund hören wir noch die Münchner Straße in Karlsfeld. Ansonsten: Ruhe. Das bringt Burghardt zum Nachdenken: „Bei uns sind fast alle Wege Wirtschaftswege – für Autos, Bauern und Bahnlinien. Der Fußgänger steht viel zu selten im Mittelpunkt. Aber vielleicht geht es in der Zukunft wieder mehr Richtung Fahrrad und Gehen.“ Ich hingegen merke: Es ist wirklich angenehm, wenn man keinen Autos oder Mopeds ausweichen muss und keinen Asphalt, sondern einen Kies- oder Feldweg unter den Füßen hat.

Joachim Burghardt hat schon vieles erlebt. Er erzählt mir von einer Extremtour um den Tegernsee. 72 Kilometer, sieben Berggipfel und gute 4000 Höhenmeter – und das in 19 Stunden. Oder wie er in einer Winternacht zusammen mit einem Freund bei minus 15 Grad von Dachau bis zum Olympiapark und von dort aus zur Donnersbergerbrücke lief, um dann mit der letzten S-Bahn heim zu fahren. „Da standen wir nachts auf dem Olympiaberg, weit und breit kein Mensch und vor uns diese Millionenstadt“ – in Burghardts Stimme schwingt etwas mit, das einen selbst zu Abenteuern aufbrechen lassen will. „Aber wenn ich mein persönliches Highlight nennen muss, dann ist das Andechs“, überlegt er. Auch wenn Andechs ein Besuchermagnet ist, könne man 90 Prozent des Weges dorthin für sich alleine gehen. Denn: Es gebe acht verschiedene Wege hinauf zum Kloster. „Andechs verbindet alles: schöne Natur, Spritualität und Kulinarik, wenn man dann noch in die Stub’n einkehrt.“

„Wandern kann mal idyllisch sein, mal aufschlussreich, mal sportlich, spannend und gemeinschaftlich“, sagt Joachim Burghardt. Und genau das merke ich auch bei unserer gemeinsamen Wanderung. Immer wieder gibt er mir Informationen über die Würm, die dem Starnberger See entspringt oder über Straßen, die viel neuer als gedacht sind. Noch vor 40 Jahren gab es weder die B 304 noch die B 471. „Heute kann man sich die großen Straßen nicht mehr wegdenken.“ Und genau das, so Burghardt, ist das Spannende am Wandern. „Man schaut als Außenstehender auf die Dinge und denkt darüber nach, was der Mensch macht, wie der Mensch lebt und wie es früher gewesen sein könnte.“

Für Anfänger hat Joachim Burghardt keinen spezifischen Rat. „Man muss es einfach machen“, sagt er. Das Wichtigste sei die Einstellung: „Man muss offen und neugierig sein und den Weg einfach beginnen. Stell dir die Frage: Welche Tiere könnte ich sehen, welche Pflanzen? Wo kommt der Fluss her, an dem ich entlang laufe und wo fließt er hin?“

Wen jetzt das Wanderfieber gepackt hat, der kann Inspirationen in Joachim Burghardts Wanderführer „Rund um München. Vom Dachauer Land bis ins Alpenvorland“ finden. 58 verschiedene Touren, die für jedermann geeignet sind, beschreibt er darin. Über 1200 Kilometer ist Burghardt in den vergangenen drei Jahren alleine für den Wanderführer gegangen. „Das klingt viel, aber wenn man das auf kurze Touren aufteilt, ist es das nicht“, sagt er. Auch die Tour vom Olympiapark nach Dachau findet man darin. Für Wanderer, die sich am Ende des Tages belohnen wollen, schlägt Burghardt die Route „Amperweg nach Mariabrunn“ vor – knapp 13 Kilometer Wanderung durch die Natur der Amperauen und eine gemütliche und wohlverdiente Einkehr im Biergarten. Franziska Sammer





Extratipp: Umrundung der Stadt Dachau

Rund um Dachau – Warum nicht mal was Ungewöhnliches tun und einfach die eigene Stadt zu Fuß umrunden? Rund 30 Kilometer lang ist die Strecke, wenn man in Dachau startet, ins Umland hinaus und einmal ganz außenrum geht, um wieder am Ausgangspunkt anzukommen. Eine Tour, die neue Perspektiven schafft: auf Natur und Landschaft, auf Verkehrswege und Mobilität – und auf die Stadt, mal von außen und ohne Motor! Zum Beispiel bei einem Start auf der Nordseite und dann im Uhrzeigersinn: zum Leitenberg, wo bei guter Sicht das Alpenpanorama begeistert und an der Amper zur Würmmündung, durchs Hebertshauser Moos zum Obergrashof und weiter zum Karlsfelder See und zum Waldschwaigsee. An Dachau-Süd und Himmelreich vorbei erreicht man wieder die Amper und geht an der Maisach entlang aufs Hügelland zu, wo sich von Norden her der Kreis schließt.